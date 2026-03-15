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娛樂 最新消息

90年代瓊瑤女郎劉玉婷近況曝光 淡出娛樂圈轉戰房地產

1996年，劉玉婷被瓊瑤選中成為瓊瑤女郎，憑藉《一簾幽夢》飾演「秦雨秋」而走紅。（香港星島日報）1996年，劉玉婷被瓊瑤選中成為瓊瑤女郎，憑藉《一簾幽夢》飾演「秦雨秋」而走紅。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾在80年代香港嘉禾電影全盛時期，與資深港星葉子楣、陳雅倫、郭錦恩與黃曼凝等人獲封「五朵金花」、現年58歲港星劉玉婷，1996年被已故瓊瑤相中來台灣拍攝電視劇《一簾幽夢》走紅，在當時可是小有名氣的瓊瑤女郎。

劉玉婷2005年與富商結婚後淡出演藝圈，婚後移居美國紐約並育有1子，港媒報導，劉玉婷為了兒子教育，舉家搬回中國廣州定居，並轉行投身房地產。久未現身的劉玉婷日前返港為好友、港星楊玉梅慶生，雖然劉玉婷身形變胖，全身充滿幸福肥，但外貌依然標緻，而且多了一份貴氣。

港媒報導，劉玉婷1986年自TVB藝訓班畢業後，曾被安排到《歡樂今宵》擔任「歡樂小姐」，但很快被解僱，外傳她因得罪高層，最後與TVB不歡而散；後來她得到嘉禾高層賞識，與郭錦恩、黃曼凝、陳雅倫及葉子楣齊成為嘉禾電影「五朵金花」，當時拍過不少電影，除了《霸王花》系列外，亦曾在《倩女幽魂3道道道》飾演女鬼「小蘭」，與王祖賢有不少對手戲。

1996年，劉玉婷被瓊瑤選中成為瓊瑤女郎，憑藉《一簾幽夢》飾演「秦雨秋」而走紅，更一度成為台灣民視當家花旦。

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