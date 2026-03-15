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娛樂 最新消息

周杰倫又爆雷！白色情人節竟為一事冒出「林老師勒」

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫即將在3月下旬推出全新專輯，並將從3月18日起每天釋出一則新歌預告，這幾天他繼續為新專輯忙碌，昨（14日）雖然是浪漫的白色情人節，但他仍在為新歌費心，深夜忍不住冒出一句「林老師勒」！

周杰倫完成新專輯，也親自剪輯多個版本新歌預告。（杰威爾提供）周杰倫完成新專輯，也親自剪輯多個版本新歌預告。（杰威爾提供）

雖然做完新歌，但周董還要忙MV，他提到：「MV完整版弄完之後，還弄了120秒、60秒、30秒、20秒、8秒的短版，請問一下，到底什麼平台需要這些各種短版啦。」畢竟現在新媒體和數位平台太多，和早年周董出片時的情形已大不相同了，也難怪他必須處理這麼多種版本。

接著周董再自爆：「重點是，我為什麼要自己弄？」他也親解原因：「因為，能者多勞。」最後忍不住補一句氣話：「林老師勒！」看到周董的連續限動，網友直呼快笑翻了。

不僅如此，周董又爆雷，公開他和知名MV導演廖人帥的對話內容，廖人帥對周董說：「感謝你找我拍MV，很棒的經驗，謝謝。」透露出這次周董新歌MV，應該有邀來廖人帥執導MV。接著周董又提到好友阿Ken，他說：「阿Ken應該好好學習，對於阿Ken，我能做的就是找他主持記者會。」之前周董已先預告，3月24日會舉辦新專輯記者會，看來，主持人應該就是他的好友阿Ken。

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