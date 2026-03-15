王思佳遭爆杜拜假置產 陳沂酸：還有什麼是真的？

王思佳日前傳出揪劉伊心、崔佩儀赴杜拜看房。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕王思佳與劉伊心先前高調遠赴中東，拍片稱砸2.5億元買250坪、附泳池電梯3層樓豪宅，並冠上「全台首位在阿布達比置產藝人」名號，引發熱議。當時2人甚至在鏡頭前歡呼「一起睡、一起買房」，近日傳出是假的，只有劉伊心購入當地房產。

中東近期戰雲密布，王思佳卻對海外房產隻字不提，反常舉動引發外界質疑她置產根本是「假買房、真業配」，純粹是為了推廣建案；面對誠信質疑，王思佳經紀人對此表示不回應，並感謝外界關心。

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網紅陳沂前天在臉書發文點名王思佳，他說，王思佳2024年底拍影片說去杜拜買房，當時影片標題是：「第一個在阿布達比置產的台灣藝人。」並說戰火爆發媒體關心王思佳的房產，經紀人回謝謝關心我們的不回應。

陳沂說，王思佳在2024年中也拍片說自己去泰國買房，後來隔年被問泰國房產呢？她回說獲利賣掉了，但拍片當下一直說多好多好她要自住或是出租什麼，完全沒說要立刻轉手，更何況買房有各種手續費和稅的問題，尤其海外置產，根本不可能買了就賣。

接著陳沂酸說：「包也是假的，老公豪門也是假的，買房也疑似是假的。我就問，王思佳還有什麼是真的？假人設真是牢牢立住了！」

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