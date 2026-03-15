阿根廷男友拒回日本 米倉涼子涉毒感情陷危機

米倉涼子涉毒，家中一度遭檢警搜查。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名日本女星米倉涼子捲入涉毒疑雲，東京地檢署日前作出不起訴處分，上個月初她首度現身參加即將上映新電影宣傳活動，坦言新電影是全體工作人員投入心血的作品，能夠順利播映，真的很開心，但媒體仍沒放過她染毒內幕。

日媒報導，圈內分析米倉涼子至今都沒對染毒作出說明，知情人士認為她至少應該把自己是否真的有染毒說清楚，「逃避甩鍋態度除了衍生更多問題，還會造成電視台與贊助廠商跟著受害也無法繼續支持她」，認為米倉涼子復出路將會蒙上一層陰影。

請繼續往下閱讀...

據了解，米倉涼子近日傳出與阿根廷籍舞者男友Gonzalo分手消息，有一說男方自去年離開日本後便與她失聯，且至今沒打算回日本仍在家鄉阿根廷。

去年8月日本麻藥取締部上門搜索米倉涼子與阿根廷籍舞者戀人同居住處，並查獲疑似違禁品。檢方當時以「共同持有」為前提調查，避免米倉涼子藉口「藥物是男友的，我不知情」為由脫罪。搜索行動結束後，米倉涼子男友隨即出國，導致偵查陷入僵局。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法