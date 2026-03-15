駐芬蘭代表林昶佐遊說從政 486先生如何接招？

486先生（左）日前透露和前立委林昶佐一段鮮為人知故事。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕團購電商名人「486先生」陳延昶立場鮮明，近日透露2015年間，前立委、駐芬蘭代表林昶佐某日神秘兮兮跑去找他，興奮希望他能加入時代力量，然後出來選立委，486先生聽了大笑，斬釘截鐵拒絕。

2023年間，486先生又透露民進黨前立委鄭運鵬有天也打電話給他，之後也神秘兮兮要他找個安靜的地方有事要聊，結果希望他能加入民進黨，然後出來選立委；486先生聽完大笑，一樣直接拒絕。

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486先生坦言，他骨子就是懶，從小到現在的打拚是因為沒得選擇，不拚就沒有前途，所以只能一路不斷在雨中狂奔，現在好不容易變成有錢人，不可能出來選民意代表，他說：「當老闆雖然壓力大責任重，但至少時間自由，且有大把時間可以宅在家，孩子太太都可以隨時看到我，可以常出差，也可以常出去旅行，生活悠哉愜意。」

他無奈說：「萬一選上立委，動不動就要什麼表決，要跟國民黨釘孤支，然後要跑攤，一堆會議。」堅決這不是自己想要的生活，486先生強調：「當老闆，我對同仁負責，壓力雖大，但那是我的戰場。只要我高興，我可以隨時飛去北極看極光，也可以窩在家裡陪老婆孩子，這種隨心所欲的自由，是用多少政治權力都換不來的。」堅信自己人生下半場，要的是愜意，不是政黨協商。

現在的486先生，堅信會用自己最擅長的方式愛台灣這片土地，而且最重要的是：「我還能保有我的自由與懶散，這才是真正愛台灣的最高境界啊！」

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