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娛樂 最新消息

吉澤亮「狂瘦13公斤」嘴唇乾裂 網怒：不用這樣拚命

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本人氣男星吉澤亮才以電影《國寶》奪下日本奧斯卡影帝，最近他在晨間劇《怪談作家之妻》（ばけばけ）再度登場，但觀眾第一眼看到他的樣子，全都嚇了一跳，因為他瘦到幾乎讓人認不出來。

吉澤亮為戲狂瘦10多公斤。（翻攝自X）吉澤亮為戲狂瘦10多公斤。（翻攝自X）

原來為詮釋劇中罹病角色，吉澤亮在拍攝前特地要求劇組預留一個月時間減重，結果短短時間內瘦了13公斤。日媒報導，吉澤亮甚至在拍攝前嘗試拳擊選手常用的「脫水減重」，讓身體水分降到最低，嘴唇乾裂到幾乎沒有水分。

劇組原本準備寬大的服裝，打算靠造型讓他看起來更瘦，最後發現完全不需要，只因吉澤亮真的瘦到像病人。

這段「敬業故事」曝光後，本來被不少人稱讚是演員的專業精神；但日本網路卻出現另一種聲音，有網友直言：「不要再把這種極端減重當成美談。」認為真正優秀的演員，應該是靠演技讓觀眾相信角色，而不是用傷害身體的方式。

這番話立刻引爆討論。有人支持吉澤亮的敬業：「這才是演員的職人精神。」也有人擔心健康：「短時間減重對身體太傷了吧」、「完全不用這麼拚命」。

事實上，在演藝圈為角色「瘋狂變身」並不罕見，像先前鈴木亮平就曾半年減重20公斤，好萊塢影帝勞勃狄尼諾也曾為角色刻意改變牙齒、體型，甚至日星北村一輝還為角色拔掉9顆牙齒。

不過究竟這種「拚命型演技」是令人敬佩的敬業精神，還是過度犧牲健康，答案恐怕不是非黑即白如此簡單。

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