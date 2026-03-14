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娛樂 最新消息

柯南首部劇場版！《引爆摩天樓》29年後4K修復登台 特典出爐

《名偵探柯南 引爆摩天樓》柯南。（普威爾提供）《名偵探柯南 引爆摩天樓》柯南。（普威爾提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《名偵探柯南 引爆摩天樓》是柯南劇場版系列第一部作品，自1997年首度上映以來，便以其嚴謹的建築美學犯罪、緊湊的倒數計時以及浪漫至極的「紅線抉擇」而成為影史經典。如今宣布推出4K數位修復版，隨即引發柯南迷們熱烈的迴響，這是本片首次在台灣戲院以全新高畫質的面貌呈現，對於這個難得的機會，令粉絲相當期待。

《名偵探柯南 引爆摩天樓》小蘭。（普威爾提供）《名偵探柯南 引爆摩天樓》小蘭。（普威爾提供）

《名偵探柯南 引爆摩天樓》阿笠博士。（普威爾提供）《名偵探柯南 引爆摩天樓》阿笠博士。（普威爾提供）

《名偵探柯南》劇場版至今已經上映28部，每一部都持續創下票房新高，每每網友票選柯南劇場版的神作，一定都會提到《名偵探柯南 引爆摩天樓》（名探偵コナン 時計じかけの摩天樓），該片在當年創下11億日圓（約台幣2.2億元），講述當摩天大樓淪為巨大的炸彈迷宮，陷入絕境的柯南（新一）該如何引導小蘭，在生與死之間做出最終抉擇？

《名偵探柯南 引爆摩天樓》新一。（普威爾提供）《名偵探柯南 引爆摩天樓》新一。（普威爾提供）

《名偵探柯南 引爆摩天樓》毛利小五郎。（普威爾提供）《名偵探柯南 引爆摩天樓》毛利小五郎。（普威爾提供）

為了回饋長期支持的粉絲，片商普威爾特別規劃了兩波極具收藏價值的特典，只要在活動期限內購票，就有機會獲得。第一波特典為「第1彈紀念徽章」，上映首週限定（5／08 起）；第二波特典為「 第1彈主視覺角色胸章 」，上映第二週限定（515 起）。上述特典將會在各首輪戲院隨票發放，凡購買《名偵探柯南 引爆摩天樓》4K數位修復版電影票2張，即可獲贈一枚，數量有限，送完為止。《名偵探柯南 引爆摩天樓》4K數位修復版在5月8日全台上映。

《名偵探柯南 引爆摩天樓》4K數位修復版即將登台。（普威爾提供）《名偵探柯南 引爆摩天樓》4K數位修復版即將登台。（普威爾提供）

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