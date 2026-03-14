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娛樂 最新消息

賴銘偉痛心開嗆！歌迷遭「毒駕撞死」憤斥悲劇為何無法遏止

賴銘偉為遭毒駕撞死的歌迷震怒發聲。（翻攝自臉書）賴銘偉為遭毒駕撞死的歌迷震怒發聲。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賴銘偉近日痛心一位支持自己多年的歌迷遭毒駕撞死，得知噩耗的當下既難過又震驚，但更多的是對酒駕、毒駕駕駛的深惡痛絕，至今悲劇仍一再發生，讓他忍不住怒斥，「為何始終無法遏止？」

賴銘偉透露近日收到一名網友的私訊，內容提及一則新聞報導中的女子是長期支持自己的粉絲，卻疑在毒駕車禍事故中不幸喪生。為確保消息，賴銘偉在查證後才驚覺死者其實是熟面孔，去年為了觀賞他在音樂餐廳的演出，不僅與朋友們特地來到台北，當時甚至一口氣訂下3桌力挺，平時在社群上也時常按讚互動，讓他印象深刻。

得知歌迷驟然離世，賴銘偉感到十分痛心，他難忍氣憤情緒，痛斥酒駕與毒駕的危險早已眾所皆知，社會大眾也對此深惡痛絕，「但大家再怎麼謾罵批評，卻終究沒有辦法遏止？」他感嘆，一條寶貴生命就此消逝，令人難以接受。

回想起去年與該歌迷合影時的燦爛笑容，賴銘偉痛心表示，至今仍記憶猶新，他向逝者家屬表達慰問，盼早日走出悲傷與憤怒，也呼籲社會更加重視酒駕與毒駕問題，避免類似憾事再次發生。

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