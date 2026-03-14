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娛樂 最新消息

泰國人氣CP三度來台 JimmySea四搭「刑警X歌手」好香

泰國BL劇CP組合Jimmy（左）、Sea宣布第三度來台。（MY（:mine）提供）泰國BL劇CP組合Jimmy（左）、Sea宣布第三度來台。（MY（:mine）提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國GMMTV旗下的超人氣BL CP「JimmySea」宣布第三度來台，將於4月24日在台北 Legacy TERA舉辦粉絲見面會，此次見面會也將準備與台灣「NomNom」（粉絲名）近距離互動的舞台內容，對於即將到來的重逢，Jimmy與Sea充滿期待地表示：「期待與老朋友們相見！」

Jimmy與Sea於2022年以奇幻愛情劇《反之亦愛 Vice Versa》初露頭角，隨後憑藉口碑神劇《不曾遺忘的暮色 Last Twilight》人氣大漲，劇中Jimmy飾演的看護，與Sea飾演即將失明的羽球國手，那份相互陪伴從黑暗走向光明的救贖情感，不僅讓該劇在亞洲各地掀起話題，更獲得「ContentAsia Awards最佳亞洲LGBTQ+ 節目」及「泰國瑪雅獎（Maya Awards）」年度最佳劇集等多項肯定，讓兩人知名度迅速擴展至亞洲各地。

去年（2025）推出三搭之作《親愛的占卜師 My Magic Prophecy》，劇中Jimmy飾演不信玄學的醫生，對上Sea飾演的神算占卜師，這場「科學 v.s. 玄學」的命定戀愛不僅引發熱議，更展現了兩人不同面向的演出魅力與極致默契。

隨著兩人宣布四搭新作《I Will Always Save You》，這次Jimmy變身英勇刑警，與Sea飾演的歌手展開一段「保護與被保護」的日久生情，預告片曝光後迅速登上社群熱搜，引發粉絲熱烈討論，不少粉絲留言表示，「終於等到四搭」、「看到Jimmy穿上警察制服簡直帥出新高度」、「Sea的秀場造型太驚艷了！」。

劇中Sea飾演因目擊犯罪而被迫隱姓埋名在秀場演出，其靈動多變的造型與Jimmy冷靜內斂的性格形成強烈對比。尤其是預告片中兩人對峙與曖昧流動的對手戲，更被粉絲封為「2026年最期待的螢幕情侶」，雖然本片尚未正式播出，但這種「未演先轟動」的強大氣勢已讓全球粉絲心動不已。

泰國BL劇CP組合JimmySea活動票區圖。（MY（:mine）提供）泰國BL劇CP組合JimmySea活動票區圖。（MY（:mine）提供）

「JimmySea “Back With You” 2026 Fan Meeting In Taipei」見面會票價分為VIP NT$8,590／A 區NT$6,990／B 區NT$5,490／C 區NT$4,090及身障區NT$2,045，採全場對號入座。其中 VIP 區福利不僅全員享有 2:1 單獨雙人合照，還能參與彩排環節。主辦單位MY（:mine）也為粉絲準備多項互動福利，與JimmySea HI-TOUCH擊掌福利，以及獲得本次見面會專屬全新造型的海報與明信片，更多豐富福利都可在售票系統或是主辦單位社群查詢。門票將於3月20日晚間8點於KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort正式開賣。

泰國BL劇CP組合JimmySea活動福利表。（MY（:mine）提供）泰國BL劇CP組合JimmySea活動福利表。（MY（:mine）提供）

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