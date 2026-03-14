前黑澀會美眉砸60萬隆乳動了3部位 全身進化變成這樣

外型火辣的妖嬌曾經是黑澀會美眉。（讀者提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕高雄櫻花季今天來到第2天，官方統計單日進場人數逼近3萬人，一舉刷新櫻花季歷屆首日人潮紀錄，把高雄夢時代前廣場擠得水洩不通。南霸天火辣DJ 「Swallow」妖嬌連續3天登台，造型尺度一天比一天還要辣！

身材火辣的妖嬌是黑澀會美眉出身，她去年受訪招認有進廠維修，產後隆乳維持美胸。

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火辣的DJ妖嬌連續3天在高雄櫻花季演出。（寬寬整合行銷提供）

妖嬌今天受訪坦言，隆乳後仍會「縮水」，「自體脂肪會因為體質發生變化。」老公對於她隆胸沒反對，「他用的很開心。」夫妻倆還會討論之後可以更換材質，「有跟老公討論說想換新的，材質愈來愈新，想要更挺一點的。」

妖嬌靠著飲控又瘦了一圈，她招認跑去做了最新的天鵝頸手術，加上耳下拉皮，愛美沒有極限。

妖嬌自信展露好身材。（讀者提供）

她坦言有容貌焦慮症，已經動了下巴、胸部及雙眼皮手術，至今累計約60萬變身，未來還考慮做隆鼻。

至於私密處是否需要整型？她聞言表示：「還沒耶，可以試試看，還不錯，目前不需要。」

非常寵粉的妖嬌，在台上對粉絲的熱情多是來者不拒，她說粉絲的素質都很好，不太會毛手毛腳，然而社群帳號卻會收到網友傳來的私密照，她笑說：「有的很大根，也有小根的，我還放大看。」態度超級大方。

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