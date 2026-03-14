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唐振剛閃兵「5個月零收入」 認了自首前糾結3個月.. 最怕生活節奏全亂

去年捲入閃兵風波後，唐振剛沉寂5個多月。（記者陳奕全攝）去年捲入閃兵風波後，唐振剛沉寂5個多月。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕去年捲入閃兵風波後，唐振剛沉寂5個多月，今（14日）首度公開露面，現身白家綺、吳東諺投資的「樂飛翔親子運動樂園」開幕，坦言這段時間戲劇、電影工作全數停擺，收入直接歸零，只能靠存款撐日子，最近則低調轉戰健身房，從零開始受訓當教練，先領基本薪資過生活，人生像突然被按下「職涯重開機」。

談到去年10月主動赴案，唐振剛說其實在自首前反覆想了2、3個月，「總是難免會怕，要做好準備，站出來知道要面對什麼，把最壞可能性想清楚，再怎麼樣，做錯事就是接受，想清楚後就趕快去自首，不想拖」，語氣平靜，像是終於把壓在胸口的大石頭搬開。

唐振剛提到，原本有戲準備開拍，他在自首前趕緊通知劇組換角，之後雖陸續有短劇邀約找上門，也都主動說明現況，不想讓合作方卡在風險裡。他直言，這幾個月像進入「工作真空期」，每天最怕的不是沒戲拍，而是停太久連生活節奏都亂掉。

唐振剛決定先去朋友開的健身房報到，目前已拿下2張資格證。（記者陳奕全攝）唐振剛決定先去朋友開的健身房報到，目前已拿下2張資格證。（記者陳奕全攝）

撐過過年後，現實壓力跟著上門，唐振剛決定先去朋友開的健身房報到，一邊培訓、一邊考證照，目前已拿下2張資格證，還差最後一張國際證照才能正式帶學生。從鏡頭前的藝人變成教室裡的新手教練，他笑說現在每天都像實習生，「先把基本功練好，比什麼都重要」。

至於先前突然剃平頭，被外界誤會是準備補服兵役，唐振剛自嘲：「我那麼老了，剃頭是覺得要自我反省，也覺得沒有必要只在意外表，就剃掉感受一下。」42歲的他早已除役，這顆平頭反而像替自己按下重新整理鍵。

唐振剛過年見到親戚，逃不掉被關心這場風波，所幸家人態度比想像中溫和，爸媽一句「做錯事，至少要做一件對的事，就是去面對」，成了他這段時間最常放在心裡的提醒。至於同樣捲入話題的前隊友坤達、書偉，他則表示彼此沒有特別聯絡。

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