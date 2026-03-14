52歲歌后罹癌！切除雙乳重建手術失敗 拒絕再來「受夠了」

李樂詩分享抗癌心路歷程。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕52歲香港歌后李樂詩近年積極抗癌，日前接受鍾慧冰YouTube頻道訪問，公開治療乳癌的心路歷程，並揭開乳房重建背後的艱辛。

李樂詩在加拿大長大，5歲開始學習鋼琴，她在1992年回港發展，憑經典劇集《真情》主題曲《無悔愛你一生》走紅，代表作還有《終有一天感動你》、《真情細說》等歌曲。

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李樂詩在2021年罹患早期乳癌，她因有家族病史，果斷選擇切除雙乳以杜絕後患，抗癌成功後，擔任香港乳癌基金會大使，呼籲大家要定期檢查。

歌后李樂詩與金曲歌王陳奕迅同框。（翻攝IG）

只是在手術過程及其後的治療，令李樂詩承受不少身心煎熬。她之前曾嘗試乳房重建，過程卻一波三折，她在訪問中透露，植入的組織擴張器出現嚴重移位，「那個擴張器幾乎移到了腋下，完全移位了，又瘀青又疼痛。」後來醫生為她動手術取出擴張器，並再次嘗試植入，但最終仍以失敗告終。

由於傷口出現發炎與感染情況，還得反覆接受全身麻醉手術，令李樂詩身心俱疲。她表示：「我覺得要接受，我依然還是這麼漂亮。」表示不會再進行任何重建手術：「已經受夠了，不想再做。」

李樂詩在2008年與美籍華人Ted Lee結婚，抗癌期間，丈夫與兒子一直陪伴在側，成為她最堅強的後盾。

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