自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

52歲歌后罹癌！切除雙乳重建手術失敗 拒絕再來「受夠了」

李樂詩分享抗癌心路歷程。（翻攝IG）李樂詩分享抗癌心路歷程。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕52歲香港歌后李樂詩近年積極抗癌，日前接受鍾慧冰YouTube頻道訪問，公開治療乳癌的心路歷程，並揭開乳房重建背後的艱辛。

李樂詩在加拿大長大，5歲開始學習鋼琴，她在1992年回港發展，憑經典劇集《真情》主題曲《無悔愛你一生》走紅，代表作還有《終有一天感動你》、《真情細說》等歌曲。

李樂詩在2021年罹患早期乳癌，她因有家族病史，果斷選擇切除雙乳以杜絕後患，抗癌成功後，擔任香港乳癌基金會大使，呼籲大家要定期檢查。

歌后李樂詩與金曲歌王陳奕迅同框。（翻攝IG）歌后李樂詩與金曲歌王陳奕迅同框。（翻攝IG）

只是在手術過程及其後的治療，令李樂詩承受不少身心煎熬。她之前曾嘗試乳房重建，過程卻一波三折，她在訪問中透露，植入的組織擴張器出現嚴重移位，「那個擴張器幾乎移到了腋下，完全移位了，又瘀青又疼痛。」後來醫生為她動手術取出擴張器，並再次嘗試植入，但最終仍以失敗告終。

由於傷口出現發炎與感染情況，還得反覆接受全身麻醉手術，令李樂詩身心俱疲。她表示：「我覺得要接受，我依然還是這麼漂亮。」表示不會再進行任何重建手術：「已經受夠了，不想再做。」

李樂詩在2008年與美籍華人Ted Lee結婚，抗癌期間，丈夫與兒子一直陪伴在側，成為她最堅強的後盾。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中