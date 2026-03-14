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娛樂 最新消息

（直擊）上萬人朝聖！《航海王》港都遊行草帽一行人全現身

草帽一行人現身「媽祖護航！草帽海賊大遊行」。（記者許世穎攝）草帽一行人現身「媽祖護航！草帽海賊大遊行」。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／高雄報導〕Netflix真人版影集《航海王》台灣獨家限定活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」今（14）日於港都盛大展開，海洋冒險精神結合在地信仰文化，吸引上萬粉絲及網紅齊聚，打造前所未見的跨界慶典！

「媽祖護航！草帽海賊大遊行」。（記者許世穎攝）「媽祖護航！草帽海賊大遊行」。（記者許世穎攝）

遊行活動於下午3點熱烈展開，靈魂人物包括魯夫、索隆、娜美、騙人布、香吉士與喬巴等經典角色也現身港都與粉絲近距離互動，以及梅利號、鯨魚拉布，還有巨人族戰士布洛基與東利等人氣角色齊聚高雄港，重現熱血與感動交織的名場面。

「媽祖護航！草帽海賊大遊行」氣勢驚人。（記者許世穎攝）「媽祖護航！草帽海賊大遊行」氣勢驚人。（記者許世穎攝）

現場也規劃了多項互動體驗與大型主題裝置，打造最吸睛的打卡熱點，讓粉絲彷彿走進偉大航道世界，不少創作者也化身自己喜愛的角色一同參與，現場熱鬧非凡。

「媽祖護航！草帽海賊大遊行」還有寵物系網紅現身。（記者許世穎攝）「媽祖護航！草帽海賊大遊行」還有寵物系網紅現身。（記者許世穎攝）

在第2季中，草帽海賊團為了追尋「世界最偉大寶藏」，將踏上更加詭譎多變的島嶼，迎戰實力與野心全面升級的強敵。隨著冒險版圖擴大，夥伴間的信任與羈絆也將遭遇更嚴峻的試煉。真人版影集《航海王》第2季已於Netflix正式上線。

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