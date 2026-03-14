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娛樂 最新消息

（直擊）媽祖護航！海賊大遊行港都登場盛況空前

「媽祖護航！草帽海賊大遊行」大甲鎮瀾宮的媽祖聖駕護航。（記者許世穎攝）「媽祖護航！草帽海賊大遊行」大甲鎮瀾宮的媽祖聖駕護航。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／高雄報導〕Netflix真人版影集《航海王》第2季已正式上線，台灣獨家限定活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」今（14）日於港都盛大展開，海洋冒險精神結合在地信仰文化，還有大批粉絲及網紅齊聚，打造前所未見的跨界慶典！

「媽祖護航！草帽海賊大遊行」今天盛大登場。（記者許世穎攝）「媽祖護航！草帽海賊大遊行」今天盛大登場。（記者許世穎攝）

「媽祖護航！草帽海賊大遊行」鯨魚拉布。（記者許世穎攝）「媽祖護航！草帽海賊大遊行」鯨魚拉布。（記者許世穎攝）

此次「草帽海賊 × 海上守護神」夢幻聯動遊行，特別邀請來自大甲鎮瀾宮的媽祖聖駕護航，象徵守護航程平安、乘風破浪的祝福。遊行於下午3點自海邊路與成功二路口出發，一路前進高雄港16號碼頭，氣勢磅礡地為「偉大航道」揭開序幕，也為這場盛會點燃第一波高潮。

「媽祖護航！草帽海賊大遊行」黃金梅利號。（記者許世穎攝）「媽祖護航！草帽海賊大遊行」黃金梅利號。（記者許世穎攝）

在第2季中，草帽海賊團為了追尋「世界最偉大寶藏」，將踏上更加詭譎多變的島嶼，迎戰實力與野心全面升級的強敵。隨著冒險版圖擴大，夥伴間的信任與羈絆也將遭遇更嚴峻的試煉。真人版影集《航海王》第2季已於Netflix正式上線。

「媽祖護航！草帽海賊大遊行」大批粉絲、創作者及網紅扮裝。（記者許世穎攝）「媽祖護航！草帽海賊大遊行」大批粉絲、創作者及網紅扮裝。（記者許世穎攝）

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