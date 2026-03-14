彭小刀吹嗩吶秀高天賦！韓星爬山祭「殘酷禁令」自打臉笑翻

彭小刀體驗客家八音，吹奏嗩吶一秒上手。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕彭小刀、肌肉山山帶領韓星金荷娜、南優鉉、李濬榮拍攝《細細山路私密達》，展開10天挑戰10條客家古道的任務，最新一集中，成員們體驗傳統「客家八音」，在當地老師指導下眾人紛紛拿起傳統樂器。

金荷娜敲鑼體驗客家八音的傳統樂器。（客台提供）

原本被公認難度極高的領奏嗩吶，在小刀手中竟展現出驚人進度，他不僅在短時間內掌握技巧，更順利吹奏出流暢的旋律，讓現場指導老師大讚有天分，負責敲鑼的金荷娜也展現高度專注投入的精神，成員們彼此默契十足，譜出獨特的音律，跨語言的音樂交流讓成員們大開眼界。

請繼續往下閱讀...

南優鉉（左起）、肌肉山山、金荷娜、彭小刀、李濬榮挑戰鳴鳳古道。（客台提供）

​另外本週山林健行邁入苗栗鳴鳳古道，本週隊長由南優鉉擔任，面對35 度高溫挑戰，團隊氣氛在南優鉉祭出「嚴格禁語令」後達到最高點，南優鉉規定只要有人脫口喊出「熱、累、煩」等喪志詞語，就得原地重罰十次深蹲，眾人為了保命，即便汗如雨下也只能咬牙面面相覷，呈現出詭異的「靜音爬山」奇景。

南優鉉（左起）、肌肉山山、金荷娜、彭小刀、李濬榮挑戰鳴鳳古道。（客台提供）

不料，身為遊戲發起人的隊長南優鉉卻在一個瞬間，耐不住酷暑脫口大喊：「哇！真的好熱！」當場被團員集體抓包處罰，引發全場爆笑，自打臉的搞笑情節，不僅化解了古道健行的疲憊，也展現出成員間最真摯的夥伴情誼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法