韓大咖女星基隆巷口吃美食！與台灣網紅同遊「連喊好吃」

頌樂大讚基隆美食。（豆比登工作室提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「美食網紅」豆比登日前才帶著《黑白大廚》的主廚金度潤吃遍基隆美食，點閱逼近200萬觀看。豆比登近期再邀請到韓國人氣女團隊長Solar頌樂同遊，再到基隆品嚐台灣道地美食，他難掩興奮直呼：「這真的太誇張！」頌樂一現身便親切用中文向大家打招呼，開心表示：「我準備好了！」

豆比登帶頌樂品嚐基隆美食，從道地的燒餅到肉圓、魷魚焿、雙胞胎、全糖珍珠奶茶應有盡有。頌樂雖然嘴上喊著要減肥，但美食當前仍一口接一口，不停用中文直呼「好吃」，還順勢哼唱鄧麗君《月亮代表我的心》，親切與店家互動。

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頌樂日前到基隆吃在地美食。（豆比登工作室提供）

身為「灶咖女神」的頌樂似乎早已融入台灣生活，當吃到豬內臟料理時更是讚不絕口，驚喜表示：「QQ的，我很喜歡！」大讚豆比登美食清單果然有水準，女神大駕光臨，展現親和力一面，讓粉絲紛紛留言表示：「真的好想遇到」、「身為基隆人感到驕傲」。

事實上，頌樂近期也與告五人重磅合作推出中文單曲《總有一顆屬於你的星球》，並於3月9日正式上線，頌樂此次不僅參與歌曲概念發想，也挑戰填寫中文歌詞，她坦言，自己的中文仍在學習中，或許無法用最完美的詞彙表達，但仍希望透過這首歌把最真實的情感傳遞給歌迷。她也表示，希望大家聽完歌曲後能感受到溫暖與陪伴，「大家都是特別的，每個人都能找到屬於自己的星球。」

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