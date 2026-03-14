SJ銀赫、利特、神童同框鬥嘴 被台灣選手感動一度泛淚

神童（左）、利特專注看著女孩們的表演。（緯來提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕由SUPER JUNIOR銀赫擔任MC的緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》，第二集即將於今（14）日晚上9點首播，本集迎來熱血沸騰的「傳奇偶像舞台」主題，不僅邀請到SJ成員利特、神童擔任飛行評審，更將經典K-POP舞台直接變成節目競賽關卡。

銀赫與利特、神童難得同框，三人好感情立刻在舞台上展現，不僅互相吐槽也笑料不斷。當神童分享團舞表演訣竅時表示：「炫耀自己的同時，也要符合團體的風格。」利特也分享自己對舞台表現的看法，「我跟神童想的不一樣，如果大家總是融合在一起，反而分不出誰是誰，一定要突顯自己的魅力，必須要有自己的風格。」更鼓勵女孩們在舞台上放膽表現：「千萬不能害怕，放馬過來！」

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神童（左）、利特擔任飛行評審。（緯來提供）

《宇宙啦啦隊》其中一組隊長的表現讓利特印象深刻，即使這位女孩腳痛、飽受坐骨神經痛困擾，仍咬牙完成高難度地板動作，原本應該雙手撐地的橋段，她最後改以單手完成舞蹈，展現強大意志力。對此利特直呼相當佩服，而銀赫則幽默補充：「通常這種動作在SUPER JUNIOR裡，銀赫也是專門負責這個部分的。」再次引發全場笑聲。

神童在評審過程中也十分感動：「其實我剛剛看得有點泛淚，動作非常精準，每一個動作的角度、甩手的方向、高度，要統一舞蹈其實非常困難。」這些歌曲對他而言都是熟悉到不能再熟悉的舞蹈，因此更能看見女孩們背後付出努力練習的成果，更用中文向大家說：「辛苦了，很棒。」

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