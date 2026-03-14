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娛樂 最新消息

陳天仁日籍尪背景曝光！曾搭愛莉莎莎爆紅 被封最帥YouTuber

河村一樹（左）和陳天仁下週登記結婚。（翻攝自臉書）河村一樹（左）和陳天仁下週登記結婚。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「象迷娘」陳天仁昨突然拋出結婚震撼彈，宣布已與日籍YouTuber河村一樹奔赴戶政事務所登記，不過因為單身證明仍在驗證程序中，兩人還得等到下週流程完成，婚姻才算正式生效。消息一出，不少網友好奇：「新郎是誰？」其實河村一樹在台灣網路圈早已小有名氣，甚至被封為「最帥YouTuber」。

不少人對他的印象，來自與百萬YouTuber愛莉莎莎的合作。河村一樹過去多次出現在她的頻道，兩人拍過不少「約會挑戰」、「曖昧互動」題材，鏡頭前火花四射，一度被網友拱成「螢幕CP」，甚至還被戲稱是愛莉莎莎「最帥緋聞男友」。當時愛莉莎莎介紹他是自己的日文家教兼酒友，讓這位日籍男生迅速在台灣觀眾間打開知名度。

河村一樹（左）曾和愛莉莎莎合作好幾隻影片。（翻攝自臉書）河村一樹（左）曾和愛莉莎莎合作好幾隻影片。（翻攝自臉書）

而陳天仁與河村一樹的戀情則是在去年3月曝光，當時兩人被直擊在街頭牽手散步，戀情見光後，陳天仁大方認愛，如今相戀約1年多，終於修成正果。

河村一樹（Kazuki）來自日本名古屋，身高180公分、外型陽光。他2018年來台發展，當時因嚮往演藝圈，同時希望透過學中文拓展機會。剛到台灣時，他一邊苦練中文，一邊在百貨公司精品櫃位工作，之後逐漸轉型為影像創作者。

河村一樹來自日本名古屋，外型陽光。（翻攝自臉書）河村一樹來自日本名古屋，外型陽光。（翻攝自臉書）

目前他經營的YouTube頻道「一棵樹的一樹」約有9萬名訂閱者，內容多以日本人的視角觀察台灣生活、分享台日文化差異。因為中文流利又幽默，河村一樹也成為不少綜藝節目的常客。更在2024年正式取得台灣永久居留證（APRC），顯示深耕台灣的決心。

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