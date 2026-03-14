自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘視帝當眾遭嗆「沒那麼聰明」險重摔！KID偷告狀引爆衝突

何美（左起）、宋宋、余祥銓、、KID、吳宗憲、楊千霈、屈中恆、馬力歐與宋芷芸。（綜藝玩很大提供）何美（左起）、宋宋、余祥銓、、KID、吳宗憲、楊千霈、屈中恆、馬力歐與宋芷芸。（綜藝玩很大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲、KID主持《綜藝玩很大》最新一集邀請到兩位「老江湖」馬力歐、屈中恆首次正面對決，兩位在戲劇圈皆有極高成就的硬底子演員，這次在節目中互不相讓，擦出激烈的火花。

黑隊由屈中恆帶領余祥銓、何美與宋宋出戰，賽前四人自信滿滿；黃隊則由隊長馬力歐領軍KID、楊千霈與宋芷芸。雙方在猜拳環節就展現出十足的火藥味，馬力歐一猜完便隨即向屈中恆挑釁，讓屈哥當場露出不可置信且略帶攻擊的表情。

闖關過程中雙方互動爆笑又激烈，黃隊KID偷偷向馬力歐打小報告指著屈中恆說：「你看有人在笑你！」馬力歐隨即以銳利的眼光盯著對手，讓屈中恆連忙尷尬解釋：「沒有，我可是自然的微笑。」沒想到馬力歐絲毫不給面子，直接吐槽：「對啦對啦，我學長（屈中恆）沒有你們想像的那麼聰明。」果然畫面一轉，就看見屈中恆在闖關時滿臉疑惑、滿頭大汗的模樣。

屈中恆被酸「沒那麼聰明」。（綜藝玩很大提供）屈中恆被酸「沒那麼聰明」。（綜藝玩很大提供）

《綜藝玩很大》的關卡不僅考驗腦力，更是體能的挑戰。馬力歐在遊戲中火力全開，猶如「闖關機器」般迅速秒答；反觀屈中恆戰力稍顯不佳，沒兩下就被製作人宣判「屈哥淘汰」，面對戰力受阻，黑隊祭出不斷更換「隊呼」來提振士氣的策略，但馬力歐在旁聽完僅不屑一顧地冷嗆：「那然後呢？又怎樣？一直喊口號然後又輸」無情的打擊對方士氣。

節目最後來到關鍵的「逮出細菌人」關卡，兩位老將一馬當先衝進民宿，必須在極短的時間內抓出躲藏的細菌人。現場慌亂不已，大家遲遲找不到細菌人，屈中恆在過程中甚至還踉蹌了一下，差點摔倒。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中