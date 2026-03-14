《國寶》稱霸日本奧斯卡奪10獎！吉澤亮稱帝擁抱橫濱流星：他是偉大存在

《國寶》吉澤亮、橫濱流星在日本電影學院獎典禮上擁抱，成為昨晚最動容的一幕。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第49屆日本電影學院獎昨天（13日）舉行，由李相日執導的電影《國寶》不負眾望抱走10項大獎，包括最佳電影、最佳男主角等等，吉澤亮一如預期順利稱帝，並感謝一起共患難的橫濱流星，「他對電影、對我來說都是很偉大的存在！」兩人更在頒獎台上擁抱，成為昨晚最動容的一幕。

《國寶》去年在坎城影展首映，今年代表日本參戰奧斯卡，最後無緣最佳國際影片前五強，而是獲得最佳妝髮設計獎提名。《國寶》昨天在有「日本奧斯卡」之稱的電影學院獎大殺四方，直接囊括最佳電影、最佳男主角、最佳導演、最佳劇本、最佳攝影、最佳燈光、最佳美術、最佳收音、最佳剪接、最佳音樂等10項大獎，只遺憾橫濱流星輸給了《爆彈》的佐藤二朗，未能奪下最佳男配角。

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吉澤亮以《國寶》獲得日本電影學院獎影帝。（翻攝自X）

不過橫濱流星去年以《嫌疑者的真相》（原譯《正體》）稱帝，今年擔任最佳男主角的頒獎人，戲劇性的將獎項頒給在《國寶》中的對手演員吉澤亮。兩人惺惺相惜，上台緊緊擁抱，橫濱流星並將獎盃遞給吉澤亮。吉澤亮表達感謝之外，也有感而發：「念出我的名字並頒獎給我的橫濱流星，與我一起度過的艱難的排練時光，如果沒有他，我就無法成為喜久雄，我就沒辦法站在這裡。無論是對電影，還是對我來說，他都是很偉大的存在，謝謝！」

在《國寶》拿下最佳電影時，吉澤亮也分享，曾經有一位同齡演員在看完電影之後，跟他說「演員這份工作果然很帥」，這句話令他印象深刻，「無論是不是在這個業界的人，如果看到一個人全心投入在一件事情上的模樣，果然還是會被感動的吧，我想這部電影應該有傳達到了。」

日本電影學院獎公開得獎名單，《國寶》抱走10獎，成為大贏家。（翻攝自X）

至於最佳女主角則是頒給《東京計程車》的倍賞千惠子，這是她暌違45年再度封后，84歲的她走上舞台，逼哭在片中演出她年輕時期的蒼井優。倍賞千惠子感性表示：「能夠與比日本第一美的富士山還要更出色的工作人員完成了《東京計程車》這部電影，真的多虧了工作人員門，真的是非常感謝，太好了！」

她也對導演山田洋次以及對手演員木村拓哉致意，「我和木村拓哉有很多在計程車裡面的戲份，當他的眼鏡出現在後照鏡時，我都會想『這雙眼睛真的是又大又迷人』，讓我獲得了力量，如果木村拓哉聽到的話，我想說聲謝謝，未來我也會繼續努力。」

84歲的倍賞千惠子（中）以《東京計程車》再度奪下日本電影學院獎影后。（翻攝自X）

其他重要獎項，森田望智以《午夜之花》獲得最佳女配角，《劇場版『鬼滅之刃』無限城篇 第一章 猗窩座再襲》奪下最佳動畫片，由雷夫范恩斯主演的電影《秘密會議》擊敗紅遍日本的香港電影《九龍城寨之圍城》，獲得最佳外語片。

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