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陳天仁情史全揭露！2年短命婚告終 意外「扯進周曉涵」

陳天仁（左）曾與周孝安有2年婚姻關係。（翻攝自臉書）陳天仁（左）曾與周孝安有2年婚姻關係。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕32歲「象迷娘」陳天仁與日籍YouTuber河村一樹交往1年多，昨到戶政事務所辦理結婚登記，但因單身證明仍待驗證，流程尚未完成，預計下週才會正式成婚。喜訊曝光後立刻掀起討論，而她一路走來的感情史，也再度成為外界關注焦點。

陳天仁個性敢愛敢恨，感情世界向來備受矚目。過去她曾與JJ、納豆以及《大學生了沒》Ekko傳出緋聞，也曾被拍到與已婚的名媛御用攝影師黃天仁一同出遊，引發熱議。她2021年與曾出演多部偶像劇的周孝安結婚，兩人育有一女，但婚姻僅維持2年便畫下句點。

陳天仁（右）下週將和YouTuber河村一樹登記結婚。（翻攝自IG）陳天仁（右）下週將和YouTuber河村一樹登記結婚。（翻攝自IG）

當時周孝安與周曉涵合作拍攝電視劇，一度傳出女方介入婚姻的說法，不過陳天仁事後替周曉涵澄清，表示「她是無辜被牽扯進來的，我也覺得很不好意思」。離婚消息之所以曝光，是因媒體拍到周孝安酒後與一名外籍女性友人互動親密，他才坦承已與陳天仁分開。對此陳天仁當時低調表示：「我們已友好協議分開，彼此祝福，現在只想專注工作，大家都是獨立的個體。」

離婚後，陳天仁曾與歌手皇毅交往，但這段戀情後來掀起風波。皇毅在Dcard以匿名身分爆料指控她劈腿，引發網路討論。陳天仁起初保持沉默，之後在綜藝節目《11點熱吵店》中吐露心聲，坦言這段感情走得相當坎坷。她透露，皇毅父母得知她離過婚、還有小孩後，懷疑她「圖謀家產」，雙方因此多次爭執。

周曉涵目前和導演陳奕甫傳緋聞。（資料照，記者胡舜翔攝）周曉涵目前和導演陳奕甫傳緋聞。（資料照，記者胡舜翔攝）

事件延燒後，她的閨密邱偲琹也轉而力挺男方，並在社群發文暗諷陳天仁的處事方式「令人無解」，讓整起感情糾紛更加複雜。如今陳天仁與河村一樹即將正式步入婚姻，也讓不少網友關注她是否能迎來感情新篇章。

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