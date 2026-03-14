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娛樂 最新消息

24年前神片上映！李炳憲問候台粉：我覺得很幸福

《JSA共同警戒區》當年不僅創下韓國影史票房紀錄，也奠定朴贊郁在國際影壇的重要地位，被譽為韓國電影史上最具代表性的作品之一。（CATCHPLAY提供）《JSA共同警戒區》當年不僅創下韓國影史票房紀錄，也奠定朴贊郁在國際影壇的重要地位，被譽為韓國電影史上最具代表性的作品之一。（CATCHPLAY提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國名導朴贊郁奠定地位代表作《JSA共同警戒區》（Joint Security Area）4K 數位修復版已經在台上映，為迎接此次重映，主演群李英愛、宋康昊、李炳憲、金太祐、申河均特別錄製問候影片，向台灣觀眾送上久違的問候與祝福，邀請影迷再次走進戲院，在大銀幕重溫這部影史經典。

李炳憲期盼大家進戲院重新體會《JSA共同警戒區》。（CATCHPLAY提供）李炳憲期盼大家進戲院重新體會《JSA共同警戒區》。（CATCHPLAY提供）

李英愛表示：「暌違24年重新在台灣上映，我真的很期待，可以透過這部電影再次和大家打招呼。」她希望影迷能夠進戲院欣賞這次的重映版本，並期待未來有機會親自到台灣與觀眾見面。宋康昊則提到，本次以4K數位修復版本重新上映，將帶來更升級的觀影體驗，他也分享電影最動人的核心：「《JSA共同警戒區》呈現了韓國分裂的現實，但跨越了體制與理念，表現出更珍貴的愛和友誼。因此不只在台灣，在全世界，包括韓國的影迷都能產生共鳴，是一個非常美麗且動人的故事。」

李英愛在《JSA共同警戒區》飾演一名瑞士籍女軍官奉命調查真相，卻逐步揭開一段不該存在、卻真實發生的士兵友情。（CATCHPLAY提供）李英愛在《JSA共同警戒區》飾演一名瑞士籍女軍官奉命調查真相，卻逐步揭開一段不該存在、卻真實發生的士兵友情。（CATCHPLAY提供）

《JSA共同警戒區》李英愛跨海問候台灣影迷。（CATCHPLAY提供）《JSA共同警戒區》李英愛跨海問候台灣影迷。（CATCHPLAY提供）

曾在電影上映初期親自訪台宣傳的李炳憲也在影片中回憶表示：「我曾在24年前《JSA共同警戒區》上映時到台灣和大家打招呼，能夠讓台灣的粉絲再次大銀幕觀賞這部電影，我覺得很幸福，如今重新在戲院上映，我很好奇現在的觀眾看到這部電影會有什麼感覺。」同樣參與演出的金太祐則表示，身為演員能夠參與這部作品感到非常開心與感謝，也希望大家多多支持這次的重映。片中飾演北韓士兵鄭宇真的申河均則說：「很期待本片再次和台灣觀眾見面，也希望大家能和《JSA共同警戒區》度過一段美好的觀影時刻。」

《JSA共同警戒區》以南北韓邊境的共同警備區為背景，透過一起神秘槍擊事件，揭開南北韓士兵之間跨越敵對體制的情誼，宋康昊（左起）、李炳憲、申河均。（CATCHPLAY提供）《JSA共同警戒區》以南北韓邊境的共同警備區為背景，透過一起神秘槍擊事件，揭開南北韓士兵之間跨越敵對體制的情誼，宋康昊（左起）、李炳憲、申河均。（CATCHPLAY提供）

由韓國名導朴贊郁執導的《JSA共同警戒區》，以南北韓邊境的共同警備區為背景，透過一起神秘槍擊事件，揭開南北韓士兵之間跨越敵對體制的情誼。電影當年不僅創下韓國影史票房紀錄，也奠定朴贊郁在國際影壇的重要地位，被譽為韓國電影史上最具代表性的作品之一。如今這部影迷心中的經典之作，將以4K數位修復、一刀未剪版本重返戲院。主演群跨海錄製影片向台灣觀眾問候，也為這次重映增添更多情感與意義。

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