超商咖啡鼻祖是他！ 戲王張晨光驚喜回台拍片 拒收酬勞只求「這件事」

張晨光（右）答應張兆志邀約，合體拍攝短片。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘戲王張晨光近年將演藝重心轉往中國，他近日難得現身台北大直，應張兆志邀請拍攝短片，結果不只爽快答應，還上演「退紅包」橋段，讓張兆志當場被暖到差點眼眶失守。

張兆志在臉書發文透露，雖然在藝能界多年，和張晨光其實一直沒有真正合作過。這次他想拍一支小短片，抱著試試看的心情請朋友代為詢問，沒想到很快就收到一句超俐落回覆：「後天吧？中午好不好？我下午有事。」短短一句話，直接讓他腦袋「嗡嗡作響」，不敢相信對方真的點頭了。

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張晨光是超商現煮咖啡初代代言人。（翻攝自臉書）

拍攝當天，張兆志還特地準備一個紅包，想表達基本敬意。沒想到張晨光接過後，只把紅包袋的蓋子撕下收進自己口袋，下一秒就把現金塞回他手裡，淡定說出一句：「你買個漢堡給我就好，好嗎？」這一幕讓張兆志內心瞬間被擊中，直呼：「心裡那陣暖，暖濕了我的眼眶，這什麼天使風範！我哪修來的福氣。」

張晨光答應張兆志邀約拍攝短片。（翻攝自臉書）

張晨光不收酬勞，僅撕走紅包蓋。（翻攝自臉書）

為了這句「買個漢堡就好」，張兆志嘴裡一邊回「好」，腳下已經飛快去張羅餐點和咖啡。雖然最後沒有真的買成漢堡，但現場改成煙燻牛小排鴨肝酸種三明治、煙燻牛胸可頌，張晨光也吃得津津有味，一邊吮指一邊直說好吃。

更讓人佩服的是，拍片過程超級效率，影片只走位一次，第二次正式拍攝就直接OK，乾淨俐落到讓現場工作人員全看傻。收工後三人坐在大直戶外曬著舒服陽光，像大男孩一樣聊戲劇、體育、美食，完全沒有巨星架子。

張晨光（右）答應張兆志邀約，合體拍攝短片。（翻攝自臉書）

張兆志忍不住大讚張晨光：「他的每個眼神、動作、聲音是如此優雅又幽默，他那種穿透鏡頭的魅力無限、瀟灑自若。」還特別提到，30年前超商剛推出現煮咖啡時轟動一時，而張晨光正是當年第一代的代言人，如今自己親手遞上一杯現煮咖啡，竟有種時代交會的奇妙感。

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