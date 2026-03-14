陳子強被打臉！自撇單身稱「交往不重要」甜蜜截圖外流桃花風暴再升級

陳子強深陷桃花債與商務糾紛。（資料照；記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳子強為明華園第三代，他近來深陷桃花債與商務糾紛，被一名女總裁B小姐控訴「冷暴力甩掉人」且文創商品合作擺爛。陳子強上週在八點檔記者會上狂打太極，不但否認交往，還鬼打牆回應：「交不交往不重要。」強調已進入司法程序。B小姐友人A先生看不下去，今（14日）直接亮出多張親暱截圖，重重打臉這份「不重要」的關係。

據《鏡週刊》報導，根據A先生出示的證據，陳子強私下其實超級會撩。他曾傳了一張「勇男橋」的照片給B小姐，浪漫直喊：「找到我們定情的橋。」也說：「愛到妳沒法度，心花開妳的心花開，春風對面來。」把女總裁逗得心花怒放回覆：「你很淘氣耶！」

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不只如此，陳子強還曾大讚女方：「妳怎麼那麼厲害，霸氣女總裁！」並附上輕吻示愛的貼圖。兩人感情好的時候甚至在去年11月飛歐洲展開14天的雙人自由行，一路從巴塞隆納玩到羅馬，還搭乘郵輪度假。沒想到回台短短2個月，陳子強就被指控「人間蒸發」搞冷淡，最後逼得 B 小姐主動提分手。

除了感情債，雙方在合作的文創咖啡上也鬧僵。當時陳子強曾霸氣承諾：「如您是覺得都是我一個人想做的話，如造成您的困擾！這一批 500 盒我全部買下！」更補上一句：「咖啡，我買下！不要急喔，我會幫忙！」結果女方控訴，這些承諾事後通通成了空頭支票，讓她覺得被耍。

面對這些「核彈級截圖」與指控，陳子強經紀表示，謝謝大家的關心，現在很多事情已經進入法律程序，不方便多做評論，「但真相不會被時間掩蓋。等到適當的時候，會將整個事情完整的來龍去脈真實經過公開說明。」

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