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娛樂 最新消息

連晨翔慘遭「毀滅性報復」 劉品言掌鏡醜照連發女兒被拍成「小禿頭」

連晨翔被女兒的嫩腳踢臉。（翻攝自臉書）連晨翔被女兒的嫩腳踢臉。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕連晨翔去年11月與劉品言成了新手爸媽，兩人經常分享夫妻育女日常。不過，原本該是溫馨的育兒時光，近期卻演變成「攝影技術生存之戰」。

連晨翔昨（13日）在社群貼出多張「崩壞照」，語氣無奈又好笑，他自招：「我合理懷疑2026開始，有人開始一連串的醜照復仇計畫。」

劉品言拍下連晨翔眼睛半眨的醜照。（翻攝自臉書）劉品言拍下連晨翔眼睛半眨的醜照。（翻攝自臉書）

連晨翔曾多次被老婆劉品言嫌棄拍美照技術太爛，現在報應來了，在老婆鏡頭下的他，不僅有眼睛半閉、神情恍惚的ㄆㄧㄚˇ眼瞬間，還被捕捉到慘遭女兒嫩腳「踢臉」的崩潰畫面。更慘的是，連女兒都成了復仇計畫的受害者，讓他忍不住替女兒叫屈：「把我拍ㄆㄧㄚˇ眼就算了，還把女兒拍成禿頭！所以千萬不要惹另一半。」

連晨翔拍下劉品言與女兒睡著的畫面。（翻攝自臉書）連晨翔拍下劉品言與女兒睡著的畫面。（翻攝自臉書）

劉品言拍下連晨翔眼睛半眨的醜照。（翻攝自臉書）劉品言拍下連晨翔眼睛半眨的醜照。（翻攝自臉書）

雖然嘴上喊著被報復，但連晨翔仍在文中感性告白：「但是還是要說，辛苦啦兩位女孩，一個辛苦拍戲拍一整天、一個被我笨拙的帶了一天，都辛苦啦！」

連晨翔解鎖吃飯育兒妙招。（翻攝自臉書）連晨翔解鎖吃飯育兒妙招。（翻攝自臉書）

連晨翔分享了一招讓家長們全看跪的「育兒神技」。照片中他一邊優雅用餐，雙手忙著拿餐具，桌子底下卻靈活地「用腳搖晃嬰兒車」，神態自若地笑稱：「新手爸爸解鎖新技能。」這招「腳動搖籃」讓網友紛紛笑翻，直呼奶爸為了求生存，真的是潛能無限。

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