南太鉉現況超慘！假釋期「酒駕狂飆182公里」藐視法律遭求刑1年半

南太鉉從偶像歌手變成平凡上班族。（翻攝自YONHAP NEWS）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓男團WINNER前成員南太鉉近年爭議不斷，先是捲入毒品醜聞，後又爆出酒駕案件。首爾西部地方法院12日開庭審理酒駕案，檢方認定他在假釋期間再犯且情節嚴重，當庭求處1年6個月有期徒刑，消息引發外界高度關注。

檢方經過調查指出，南太鉉涉嫌在首爾江邊北路一帶酒後駕車，血液酒精濃度高達0.08%，已達吊銷駕照標準，且在速限道路上以時速182公里高速行駛。沒想到更離譜的是，南太鉉當時仍處於毒品案假釋考驗期內，檢方在庭上強調，被告不到2年便重複犯下相同類型罪行，假釋期間藐視法律情節惡劣，向法院建請判處1年6個月有期徒刑，並處以100萬韓元（約2.1萬元台幣）罰金。

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南太鉉的辯護律師則透露，他目前正住院接受精神科治療，為了擺脫藥物與心理陰影，生活出現巨大改變。面對指控，南太鉉在最後陳述時不僅低頭懺悔，甚至還稱自己已深刻意識到過錯，「所有原因都在於我自己，改變的責任也在我自己。」由於，過多負面形象重創演藝事業，南太鉉當前經濟狀況困難，已從偶像歌手轉變為上班族，努力過著普通市民的生活，希望法院能給他一次重新開始的機會。

回顧南太鉉過去種種，2014年以YG娛樂旗下男團WINNER成員身分出道，當時憑藉音樂才華被看好為「音樂圈的瑰寶」。不過好景不常，南太鉉2016年退出團體後，另成立樂團South Club持續創作，卻接連爆出負面爭議，從約會暴力、毒品事件到此次酒駕案，此案是否讓他面臨牢獄之災，也成為外界關注焦點。

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