太臭不能接吻跟做愛！妮可基嫚爆料「老公」上陣前吃這個超NG

亞歷山大史柯斯嘉（左）和妮可基嫚在《美麗心計》飾演夫妻。（翻攝自IMDB）

〔記者許世穎／綜合報導〕影后妮可基嫚最近在播客節目《Las Culturistas》上的訪問在社群媒體上引發討論，原因是她提到，她曾要求在《美麗心計》飾演她老公的亞歷山大史柯斯嘉，在拍攝吻戲前不要吃鷹嘴豆餅（Falafel），因為她「非常討厭口臭！」

妮可直言：「我真的無法忍受口臭，這對我來說是完全不能接受的事。就算你是全世界最英俊、最迷人的男人，如果你帶著口臭靠近我，我也會說不。」她表示，如果她說「對我哈口氣」，結果還得往後退，那就太可怕了，「我直接退出。再多錢我也不會接受。」

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她甚至直接點名亞歷山大史柯斯嘉，在拍攝《美麗心計》的戲前吃了一個鷹嘴豆餅三明治時，讓她當場說「No！No！No！」，「我說不行，我現在是要對你產生愛意、還要親你，把那個鷹嘴豆餅收起來！」妮可更笑說：「我敢肯定他之後再也沒有吃過鷹嘴豆餅。我跟他說：『不准再吃鷹嘴豆餅，接吻前不行，做愛前也不行！』」

雖然有這樣的意外插曲，但妮可和亞歷山大也憑《美麗心計》第一季中的精湛演出獲得艾美獎，之後妮可回歸第二季，亞歷山大則以客串形式登場。目前《美麗心計》第三季也已經在開發中，前兩季可於HBO Max上觀賞。

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