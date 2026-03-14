15歲就被FBI盯上！真實駭客案件全球陷恐慌 還原跨國犯罪事件全貌

《頭號通緝：少年駭客》基維馬基面對重罪指控，直言「全是捏造」。（Discovery提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕Discovery頻道《頭號通緝：少年駭客》由獲獎的紀錄片製作人Sami Kieksi執導，揭開芬蘭少年基維馬基（Julius Kivimäki）震驚國際的真實駭客案件。一名未成年少年，竟被美國聯邦調查局（FBI）列為「全球最危險駭客之一」，而且不是電影情節，而是真實案件。

《頭號通緝：少年駭客》對 FBI 探員、特警隊員、資安專家、受害者、知名駭客以及如今正在服刑的基維馬基本人進行了引人入勝的採訪。透過關鍵人訪談，還原橫跨多國的網路犯罪事件全貌。

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《頭號通緝：少年駭客》基維馬基報假案，霹靂小組荷槍實彈闖入無辜民宅。（Discovery提供）

基維馬基年少成名，卻是以最具爭議的方式。他曾迫使美國客機緊急降落、癱瘓 PlayStation全球網路服務、策動多起危險的霹靂小組攻擊事件，其中一起事件甚至鎖定了FBI探員家屬。

節目中也將揭露FBI如何在拉斯維加斯的一家賭場內追捕到當時年僅15歲的駭客。《頭號通緝：少年駭客》將於3月19日起每星期四晚間11點在Discovery 頻道首播。

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