學霸童星長大了！鈴木福西裝採訪WBC 未來主播相十足

鈴木福從童星成功轉型為媒體人。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）日本隊以C組第一名之姿闖進8強，東京巨蛋現場氣氛沸騰，觀眾席、媒體區也是星光雲集；童星出身的鈴木福這次現身球場，但並非追星，而是以記者身分訪問國家隊，令不少民眾為之驚喜。

鈴木福被日媒直擊身穿清爽西裝，在眾多穿著休閒的工作人員中顯得格外醒目；許多球迷認出他後，紛紛上前打招呼，現場一度形成小型人群圍觀，只見鈴木福始終保持笑容，一一禮貌回應，讓球迷直呼：「完全沒有藝人的架子！」

請繼續往下閱讀...

原來，鈴木福是為日本晨間節目《ZIP!》前來採訪。比賽前，他成功訪問到日本隊球員牧秀悟、鈴木誠也，還一起拍下節目招牌的「ZIP! 手勢」照片。

鈴木福對播報新聞很有興趣。（翻攝自IG）

其實鈴木福一直都是鈴木誠也的粉絲；過去他曾在部落格分享，誠也在Hiroshima Toyo Carp時期穿1號背號非常帥氣，如今終於在WBC球場見到偶像，讓他興奮之情溢於言表。

更讓外界注意的是，鈴木福正悄悄完成「童星→媒體人」的轉型；曾演出日劇《MARUMO的規定》爆紅的他，和蘆田愛菜一樣都考上慶應大學，成為學霸；目前就讀慶應義塾大學的他，在《ZIP!》擔任外景記者的表現頗受好評，無論是主動採訪球員的膽識，還是自然親切的溝通能力，都被認為很有主持潛力。

雖然他將在3月底從節目中畢業，但不少媒體人認為，鈴木福或許正走在「未來主播」的路上，看好他開啟全新的第二人生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法