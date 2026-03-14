又翻車！渡邊謙WBC訪問惹怒球迷 「有輕鬆的比賽嗎？」被罵翻

渡邊謙在本屆WBC發言惹議。（資料照；達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本影帝渡邊謙在本屆WBC頻頻惹議，繼先前喊選手「○○君」挨轟沒禮貌後，又在賽後節目訪問日本隊總教練井端弘和，突然問了一句：「這4場比賽，有沒有比較輕鬆的一場？」瞬間點燃球迷怒火。

不少網友在社群平台吐槽：「這問題太不尊重教練了吧」、「4場比賽明明都很緊張，怎麼會問這個？」、「看完整場比賽還問這種問題？」

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雖然日本隊於本屆經典賽最終以9：0擊敗捷克，但到第8局才開始得分；而對韓國、澳洲兩戰更是逆轉勝，過程一點都不輕鬆。

因此井端教練也直接回答：「沒有輕鬆的比賽，每一場都很艱苦。」此話一出，反而讓渡邊謙的提問顯得更為尷尬。

本屆WBC節目安排由渡邊謙、「嵐」成員二宮和也搭檔主持賽後訪問，兩人因曾合作電影《來自硫磺島的信》，被粉絲稱為「硫磺島組合」；但自賽事進行以來，渡邊謙的主持風格已多次引發討論。

這次事件，更讓老問題再次浮上檯面，究竟運動轉播到底需不需要藝人？其實，過去WBC長年由中居正廣擔任應援隊長，雖然人氣高，但也一直有球迷認為「賽事報導應該回歸專業」。

如今換成渡邊謙與二宮和也，爭議似乎讓「藝人不要插手運動轉播」的聲音再次升溫。

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