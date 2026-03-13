（直擊）BOYNEXTDOOR宰鉉罵台粉「太不像話」 泰山唱到褲子破：不准上傳

BOYNEXTDOOR獻唱多首夯曲，記者快被圈粉了。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕韓國人氣男團BOYNEXTDOOR今天（13日）擔任高雄櫻花季壓軸演出，他們年初才在臺北大巨蛋參加金唱片，相隔2個月再度來台。他們開場獻唱《Nice Guy》、《Serenade》及《123-78》等歌曲三連發，青春感滿滿的節奏，瞬間把整個夢時代廣場變成大型派對現場。

BOYNEXTDOOR由SUNGHO（成淏）、RIWOO、JAEHYUN（宰鉉）、TAESAN（泰山）、LEEHAN（李涵）、WOONHAK（雲鶴）組成，明宰鉉用中文大喊：「真棒，水啦！」RIWOO說被大家的熱情嚇了一跳，雲赫表示：「我知道高雄夜市很有名，想跟成員去夜市玩，還有沙茶火鍋跟黑輪也想吃吃看。」

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記者只會寫BOYNEXTDOOR，才不會寫「門童」。（讀者提供）

現場也應景推出「櫻花大夜市」帶男孩們逛夜市，主辦準備了套圈圈，一個人有3個機會，大帥哥泰山打頭陣，結果一個也沒中，「大哥」成淏、宰鉉、李涵、RIWOO接連槓龜，最後一個雲鶴好不容易中了，現場爆出尖叫聲，小禮物是手搖飲，只是最後成員們都共用一根吸管一起喝，有中、沒中都一樣。

BOYNEXTDOOR簡直就是完顏團，嚇死人了。（讀者提供）

BOYNEXTDOOR今天演出講出不少中文，誠意十足，他們依序說出土味情話，泰山是「你真水」、成淏是「有你真好」、宰鉉是「我尬意你」、李涵是「你是我的春天」、RIWOO是「你金勾錐」，最後一個壓軸的雲鶴是「在一起好嗎」的台語，不過他講得實在很沒自信，不停看向旁邊隊友，結果隊友說的比他還要好，笑翻眾人。

下一個環節是OX問答，沒想到一題過了一題，現場竟然沒什麼粉絲坐下，連隊長宰鉉都直呼「這遊戲好尷尬」，成淏也當場抓包一位粉絲「長得很漂亮那一位」，明明答錯卻沒有坐下。問題已經問完了，結果幾乎全場粉絲都站著，主持人只好請求BOYNEXTDOOR與粉絲猜拳，結果粉絲又賴皮，逼得宰鉉假裝爆氣：「太不像話了啦！剪刀石頭布，照理來說三分之一要坐下啊！你們這些說謊精！」最後只好由主持人選簽名海報的5名得主，才終於結束這回合。

BOYNEXTDOOR每個人都帥得不得了。（讀者提供）

遊戲好不容易告一段落，BOYNEXTDOOR帶來夯曲《IF I SAY, I LOVE YOU》，RIWOO還特別把歌詞中的「我愛你」改成中文，讓現場爆出尖叫聲。下一首《Hollywood Action》，就像把百老匯搬到高雄，粉絲應援聲超大，完全就是有備而來。宰鉉表示，這是去年年底發表的最新歌曲，並用中文問「大家喜歡嗎？我也喜歡」，他更清唱中文歌《摯友》，讓大家又驚又喜，宰鉉分享：「這是好像是朋友，但是不是有愛情的歌曲，櫻花盛開雖然很浪漫，但是好像在某種程度讓人感到慢慢的悲傷，這樣的春日在高雄見到大家，想說要怎麼把這種特別的心情告訴大家，想說用這種歌曲表達給大家，你們喜歡嗎？」

在獻唱《So let’s go see the stars》之前，他們邀請粉絲把手機燈打開，大讚實在很漂亮。BOYNEXTDOOR表現實在太過精彩，現場粉絲大喊安可，寵粉的他們在粉絲的呼喊之下，再度上台演唱《Earth, Wind & Fire》、《I Feel Good》，氣氛嗨到不行。泰山更自爆，竟然跳到褲子破了，要粉絲記得別把照片上傳到網路上，笑翻眾人，為櫻花季首日晚間畫下最炸裂的壓軸句點。

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