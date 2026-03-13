還要再大「大」下去？！ 《航海王2》新田真劍佑麒麟臂炸裂 教練曝第3季會更驚人

繼上季被嫌不夠「壯」！新田真劍佑刻意健身增肌，神還《航海王》中的索隆一角。（翻攝自Netflix）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「最帥索隆」加碼「最壯索隆」回歸！Netflix《航海王》第二季已於本月10日正式全球上線，飾演索隆的新田真劍佑，裸著上身、雙臂交叉的畫面，一出現在螢幕上，立刻讓新田粉「驚聲尖叫」，因為比起第一季，第二季的索隆肩膀更寬、胸肌更厚，尤其是那對「超巨麒麟臂」，更被粉絲形容是高度還原了原作中索隆的體格，「爆肌特寫」畫面，更在threads和X上掀起暴動。

據新田真劍佑的私人教練透露，真劍佑為了練出這副身材，即使在凌晨2點收工後，仍直奔健身房進行3小時的重訓，堅持每週練足7天，教練甚至笑說要強迫他吃高碳水、低油脂的「欺騙餐」來維持代謝，大讚真劍佑的意志力簡直「非人」等級。

《航海王2》另一大亮點是超人氣角色喬巴正式登場，新田真劍佑最新的連線訪問中，大方透露自己是「喬巴粉」，坦言自己常在片場對著喬巴的道具模型微笑，不時摸摸牠的鼻子，還常脫口說出「我愛你」，不忘跟劇組喊話「「如果要找喬巴的保母，我隨時隨地都願意！」讓粉絲直呼太可愛了。

《航海王2》上線短短3天，已迅速衝上 Netflix 香港及全球多個地區的熱播榜前3名。官方已確認續訂第三季，新田真劍佑的教練更放話：「等著看第三季吧！真劍佑的體態會變得更令人難以置信。」

