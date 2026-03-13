自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（直擊）Wendy現身高雄太可愛！小跑步奔向粉絲：可以打招呼嗎

韓國女團Red Velevt的成員Wendy在高雄櫻花季獻唱。（讀者提供）韓國女團Red Velevt的成員Wendy在高雄櫻花季獻唱。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕韓國女團Red Velevt的成員Wendy首次在台參加拼盤演唱會，就獻給高雄櫻花季，身為主唱的她爆發力十足，瞬間吸引全場粉絲關注。她大秀中文說「高雄好讚」，還自誇：「我發音好像還不錯！」自信滿滿。

身為主唱的Wendy爆發力十足。（讀者提供）身為主唱的Wendy爆發力十足。（讀者提供）

她開場獻唱《Like Water》為演出揭開序幕，讓台下ReVeluv（粉絲名）爆出驚人的尖叫聲，活力滿滿的她以台語「大家好」向粉絲打招呼，並用中文表示：「我是Wendy，很高興見到大家！」稱自己中文不是很好，希望大家多多見諒。

這是Wendy首次以個人身分造訪高雄。（讀者提供）這是Wendy首次以個人身分造訪高雄。（讀者提供）

這是她首次以個人身分造訪高雄，心情很興奮，詢問粉絲：「今天舞台有點大，我是不是可以到兩邊跟大家打招呼？」剛說完，Wendy就不計形象，開心到在舞台上跑來跑去。俏皮又可愛的她分享最喜歡的季節是春天以及秋天，不冷不熱，給人很溫暖的感覺，為了符合幸福的氣氛，她帶來多首暖暖的歌曲，讓全場歌迷聽得如癡如醉。

Wendy帶來多首暖暖的歌曲，讓全場歌迷聽得如癡如醉。（讀者提供）Wendy帶來多首暖暖的歌曲，讓全場歌迷聽得如癡如醉。（讀者提供）

接著陸續演唱《Why Can’t You Love Me》、《Queen Of The Party》、《The Chapter You》、《Hate2》等歌曲，時而溫柔抒情、時而展現節奏感十足的舞台魅力，展現她在不同曲風間游刃有餘的音樂實力。來到後段演出，Wendy以氣氛高漲的《Wish You Hell》與充滿夏日感的《Sunkiss》將現場情緒推向高潮，她解釋《Wish You Hell》這首歌其實是寫給以前的自己，因為沒有很喜歡過去的自己，希望能把過去的自己埋葬，極具意義的歌曲令人感動。

演出尾聲，Wendy表示很喜歡音樂季這樣的氛圍。（讀者提供）演出尾聲，Wendy表示很喜歡音樂季這樣的氛圍。（讀者提供）

Wendy清亮又極具穿透力的高音，讓台下歌迷不斷尖叫應援。演出尾聲，Wendy表示很喜歡音樂季這樣的氛圍，希望能與現場粉絲合照，不要錯過這樣的回憶，還主動比出愛心，實在太過卡哇伊，最後她再度於舞台上奔跑，向粉絲們告別，為演出劃下句點。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中