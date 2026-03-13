（直擊）Wendy現身高雄太可愛！小跑步奔向粉絲：可以打招呼嗎

韓國女團Red Velevt的成員Wendy在高雄櫻花季獻唱。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕韓國女團Red Velevt的成員Wendy首次在台參加拼盤演唱會，就獻給高雄櫻花季，身為主唱的她爆發力十足，瞬間吸引全場粉絲關注。她大秀中文說「高雄好讚」，還自誇：「我發音好像還不錯！」自信滿滿。

身為主唱的Wendy爆發力十足。（讀者提供）

她開場獻唱《Like Water》為演出揭開序幕，讓台下ReVeluv（粉絲名）爆出驚人的尖叫聲，活力滿滿的她以台語「大家好」向粉絲打招呼，並用中文表示：「我是Wendy，很高興見到大家！」稱自己中文不是很好，希望大家多多見諒。

這是Wendy首次以個人身分造訪高雄。（讀者提供）

這是她首次以個人身分造訪高雄，心情很興奮，詢問粉絲：「今天舞台有點大，我是不是可以到兩邊跟大家打招呼？」剛說完，Wendy就不計形象，開心到在舞台上跑來跑去。俏皮又可愛的她分享最喜歡的季節是春天以及秋天，不冷不熱，給人很溫暖的感覺，為了符合幸福的氣氛，她帶來多首暖暖的歌曲，讓全場歌迷聽得如癡如醉。

Wendy帶來多首暖暖的歌曲，讓全場歌迷聽得如癡如醉。（讀者提供）

接著陸續演唱《Why Can’t You Love Me》、《Queen Of The Party》、《The Chapter You》、《Hate2》等歌曲，時而溫柔抒情、時而展現節奏感十足的舞台魅力，展現她在不同曲風間游刃有餘的音樂實力。來到後段演出，Wendy以氣氛高漲的《Wish You Hell》與充滿夏日感的《Sunkiss》將現場情緒推向高潮，她解釋《Wish You Hell》這首歌其實是寫給以前的自己，因為沒有很喜歡過去的自己，希望能把過去的自己埋葬，極具意義的歌曲令人感動。

演出尾聲，Wendy表示很喜歡音樂季這樣的氛圍。（讀者提供）

Wendy清亮又極具穿透力的高音，讓台下歌迷不斷尖叫應援。演出尾聲，Wendy表示很喜歡音樂季這樣的氛圍，希望能與現場粉絲合照，不要錯過這樣的回憶，還主動比出愛心，實在太過卡哇伊，最後她再度於舞台上奔跑，向粉絲們告別，為演出劃下句點。

