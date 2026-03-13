陳華情斷2年男友暴瘦被拍 分手內幕曝光：個性不合

嚴爵親自為陳華伴奏。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕高雄櫻花季今起3天在高雄夢時代前廣場盛大登場，首日吸引超過2萬粉絲捧場，音樂才女陳華首度參加，老闆嚴爵也擔任樂手助陣。

陳華由老闆嚴爵親自帶隊南下高雄，擔任bandleader與keyboard手為她坐鎮伴奏。陳華笑說，看了一下演出名單，好像動感歌曲比較多，「那我今天就負責當浪漫抒情擔當囉！」仍在療情傷的她，唱到《左邊的人》時有感而發稱：「如果他（喜歡的人）之後不在了也沒關係，我們永遠都要當自己左邊的人。」

嚴爵以樂手身分為陳華伴奏，她在台上笑虧自己的老闆「要不要來唱一下？」，隨後演唱嚴爵的招牌歌曲《好的事情》。陳華受訪時笑說：「老闆算是自告奮勇，預算有限的時候都會幫忙。」她透露與嚴爵合作愉快，雙方才剛完成續約，不過現在已拿回音樂上的主導權，未來會自己做音樂，也會參考老闆的意見。

陳華挺過情變。（寬寬整合行銷提供）

陳華年初被爆與前男友分手，她透露從去年分手至今大約瘦了2公斤，目前正努力增胖。不過她受訪時堅稱已經「走出來了」，甚至語出驚人表示：「我覺得我可能不太適合談戀愛，先以工作事業為主，把自己充實好比較重要。」坦言分手原因是個性不適合。

談到感情現況，陳華表示目前不急著尋覓新戀情，也感嘆藝人其實很難找到合適對象，「大家可能會覺得蠻有壓力的。」至於未來的擇偶條件，她希望對方比自己成熟，大她5歲都可以接受，外型乾淨簡單、喜歡雙眼皮。經濟條件則沒有特別限制，只要能養活自己即可，也希望對方在自己的領域有所成就，彼此才能互相崇拜。

