自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳華情斷2年男友暴瘦被拍 分手內幕曝光：個性不合

嚴爵親自為陳華伴奏。（寬寬整合行銷提供）嚴爵親自為陳華伴奏。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕高雄櫻花季今起3天在高雄夢時代前廣場盛大登場，首日吸引超過2萬粉絲捧場，音樂才女陳華首度參加，老闆嚴爵也擔任樂手助陣。

陳華由老闆嚴爵親自帶隊南下高雄，擔任bandleader與keyboard手為她坐鎮伴奏。陳華笑說，看了一下演出名單，好像動感歌曲比較多，「那我今天就負責當浪漫抒情擔當囉！」仍在療情傷的她，唱到《左邊的人》時有感而發稱：「如果他（喜歡的人）之後不在了也沒關係，我們永遠都要當自己左邊的人。」

嚴爵以樂手身分為陳華伴奏，她在台上笑虧自己的老闆「要不要來唱一下？」，隨後演唱嚴爵的招牌歌曲《好的事情》。陳華受訪時笑說：「老闆算是自告奮勇，預算有限的時候都會幫忙。」她透露與嚴爵合作愉快，雙方才剛完成續約，不過現在已拿回音樂上的主導權，未來會自己做音樂，也會參考老闆的意見。

陳華挺過情變。（寬寬整合行銷提供）陳華挺過情變。（寬寬整合行銷提供）

陳華年初被爆與前男友分手，她透露從去年分手至今大約瘦了2公斤，目前正努力增胖。不過她受訪時堅稱已經「走出來了」，甚至語出驚人表示：「我覺得我可能不太適合談戀愛，先以工作事業為主，把自己充實好比較重要。」坦言分手原因是個性不適合。

談到感情現況，陳華表示目前不急著尋覓新戀情，也感嘆藝人其實很難找到合適對象，「大家可能會覺得蠻有壓力的。」至於未來的擇偶條件，她希望對方比自己成熟，大她5歲都可以接受，外型乾淨簡單、喜歡雙眼皮。經濟條件則沒有特別限制，只要能養活自己即可，也希望對方在自己的領域有所成就，彼此才能互相崇拜。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中