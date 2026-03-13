被問最尊敬女性運動員 大谷翔平秒答：我老婆

「二刀流」大谷翔平在2026年世界棒球經典賽（WBC）成為各隊最忌憚的對手。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「二刀流」大谷翔平在2026年世界棒球經典賽（WBC）成為各隊最忌憚的對手，但是即使是世界頂尖棒球明星，也很懂得「求生」。大谷翔平於2024年2月29日突然宣布結婚，對象是前日本女籃國手田中真美子，兩人婚後與愛犬Decoy定居於洛杉磯。日前大谷翔平接受採訪時被問到：「最尊敬的女性運動員是誰？」他毫不猶豫立刻回答：「我老婆」。

被問到最尊敬的女性運動員，大谷翔平秒答：我老婆。（本報合成圖，翻攝自@MBL Taiwan）

目前正代表日本隊以C組第一戰績晉級8強複賽的大谷翔平，已經抵達邁阿密準備下一階段戰役。在球場上有許多搞笑表情的大谷翔平不但球技佳，人緣也好，很多人對他私底下的個人生活也非常感興趣。

大谷翔平（左）與老婆田中真美子，還有愛犬Decoy。（翻攝自IG）

31歲大谷翔平和田中真美子結婚2年，育有1女，看到大谷翔平在場邊的搞笑互動，很難想像他已經是當爸爸的人。大谷翔平認為妻子個性直爽且低調，2個人平日在家常常一起做飯、看電視或跟Decoy玩耍。Decoy的名字其實來自日文「dekopin」諧音，意思是彈額頭，不只大谷翔平是各大賽事的MVP，Decoy也是2026年美國棒球作家協會的「最優秀犬獎MVD」得主，2024年8月道奇主場中，Decoy還擔任神秘的開球嘉賓，牠威風凜凜的叼著球從投手丘跑向本壘板，精準將球交到大谷翔平手中，一人一犬還不忘擊掌慶祝。

大谷翔平在場邊與隊友互動非常可愛。（翻攝自YouTube）

大谷翔平曾對外表示，自己的生活非常規律：每天睡滿10小時、訓練8小時。他和老婆田中真美子也是在訓練場認識的，很多球迷都戲稱大谷翔平是「外遇絕緣體」，他經常向外人表達對老婆的愛意，粉絲們都笑著說：大谷翔平也懂得浪漫，很有求生欲呢！

