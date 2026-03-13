陳天仁宣布二婚！對象是日籍YouTuber 登記卻因「1事」尷尬卡關

河村一樹（左）和陳天仁秀出鑽戒。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳天仁過去與男星周孝安2021年奉子成婚，2023年4月離婚，2年短命婚姻宣告終結，但她桃花沒因此結束，曾和饒舌歌手皇毅爆出姊弟戀，去年被週刊拍到與日籍YouTuber河村一樹陷入熱戀，沒想到今兩人今準備要完成登記結婚，卻因為1文件沒驗證，讓他們哭笑不得地說：「戶政事務所下禮拜見吧。」

河村一樹（左）和陳天仁今天已經到戶政事務所，卻因文件不足無法登記結婚。（翻攝自IG）

他們去年3月就曾被拍到甜蜜約會，跨國登記結婚有許多繁瑣的準備過程，他們先是拍了好看的證件照，還特地飛一趟日本拿戶籍謄本，甚至連最重要的申請單身證明也都順利完成，沒想到單身證明還需要驗證，讓他們措手不及，只好下週再完成手續，但一樹表示：「反正來都來了，先拍一下照片，戶政事務所下禮拜見吧。」

對於今天登記結婚，一樹經紀人表示雖沒登記成功，但會發文分享喜悅，主要是因為今天是一樹的35歲生日，並強調「陳天仁沒有懷孕」。至於下周正式登記日，一樹的家人也不會來，但是台灣宴客會來參與，不過婚禮時間尚未決定。

河村一樹是名影像創作者，在YouTube有8.99萬位訂閱者，而陳天仁曾是「象迷娘」成員，同時也是製藥廠長千金，和演員周孝安2021年結婚，育有一女，離婚後，一度鬧出與饒舌歌手「Spark」皇毅感情紛爭，還與昔日閨密邱偲琹決裂。

