超好拍！TWICE快閃店內部搶先看 鎮店之寶「親簽球衣」曝光
TWICE快閃店於華山文創園區舉行。（Live Nation Taiwan提供）
〔記者廖俐惠／綜合報導〕ONCE注意！韓國天團TWICE將在3月20日至22日連續3天於臺北大巨蛋開唱，官方限定快閃店也將在3月14日至3月23日於華山1914文化創意產業園區（中4A館）登場，記者帶您搶先看內部，不但有各式展示區提供拍照之外，現場還展出「全員親筆簽名球衣」，粉絲絕對不能錯過。
TWICE官方快閃店為期10天。（Live Nation Taiwan提供）
TWICE快閃店現場展示簽名球衣。（Live Nation Taiwan提供）
《TWICE WORLD TOUR
TWICE快閃店內部照，粉絲快來打卡拍照。（Live Nation Taiwan提供）
TWICE台北場城市限定T恤。（Live Nation Taiwan提供）
展區規劃方面，一進門即設有專屬燈飾打卡點，店內更展出成員親筆簽名的球衣，讓粉絲近距離欣賞真跡。此次活動採線上實名制預約入場預約成功者方可進入裝置打卡區並購買限量商品。
TWICE台北場城市限定T恤。（Live Nation Taiwan提供）
TWICE快閃店內部打卡點。（Live Nation Taiwan提供）