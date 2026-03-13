自由電子報
娛樂 日韓

BTS光化門開唱在即 首爾市政府嚴陣以待

BTS將於3月21日晚間7點舉辦演唱會，由Netflix直播。（Netflix提供）BTS將於3月21日晚間7點舉辦演唱會，由Netflix直播。（Netflix提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「BTS」防彈少年團本月21日將於韓國光化門舉行演唱會，隨著腳步愈來愈近，首爾市政府今（13）日公布，針對光化門周邊飯店包括是否有營業執照、遵守收費標準等項目進行突擊檢查，查獲18間飯店違規。

首爾市政府發布新聞稿表示，自BTS確定要在光化門舉行回歸演唱會，即持續對鐘路區和中區的住宿設施進行檢查，並實施定客房價格措施。其中2月25日至3月4日期間對光化門附近83家住宿業者展開檢查，共查獲18間違規。

「BTS」防彈少年團本月21日將於韓國光化門舉行演唱會，首爾市政府嚴陣以待。（翻攝自X）「BTS」防彈少年團本月21日將於韓國光化門舉行演唱會，首爾市政府嚴陣以待。（翻攝自X）

早在今年2月2至4日期間，公共衛生檢查人員已針對569家飯店進行檢查，發現部分飯店並未明示客房價格表及營業執照，故再度展開突擊檢查。首爾市民生司法警察局將針對這18家飯店立案調查，違規飯店可能被處以最高6個月有期徒刑或最高500萬韓圜罰款（約新台幣10.6萬元），市政府還會針對未明示客房價格表的飯店，向主管機關申請行政處分。

首爾市民生司法警察局也表示「在BTS演出當天之前，將重點檢查並調查飯店等設施的違規經營行為，以防止為觀看BTS回歸演出而前往首爾的外國遊客遭受損失或感到不便」。

