自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張菲愛媳攜子做「親子諮商」 親曝原因全網狂點頭

張菲（左起）、媳婦翁馨儀、次子張少懷。（資料照，記者潘少棠攝）張菲（左起）、媳婦翁馨儀、次子張少懷。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕張菲愛媳翁馨儀2013年嫁給張少懷，婚後育有一對兒女，經常在社群平台分享日常生活的翁馨儀，近日發文透露自己做了「親子諮商」，同時也曝光背後暖心原因。

張少懷（左）與翁馨儀感情恩愛。（翻攝自臉書）張少懷（左）與翁馨儀感情恩愛。（翻攝自臉書）

翁馨儀在兒子「栗子」10歲生日影片發布時，配文「謝謝你健康平安地長大，因為有你，我的世界變得好暖」。翁馨儀說，「今年我們為了讓彼此更靠近，還一起去做了親子諮商，謝謝你願意陪我一起學習、一起調整」。

外界都很好奇為何翁馨儀要帶孩子做親子諮商？原來她們全家人都很敏感，平日就十分重視心理健康議題，翁馨儀認為：當敏感的人碰在一起，就需要很懂彼此，才會想方設法找到各自適合、舒服的溝通方式，維持和諧氣氛。

翁馨儀發現全家都是高敏人，所以平日就十分重視心理健康議題。（翻攝自IG）翁馨儀發現全家都是高敏人，所以平日就十分重視心理健康議題。（翻攝自IG）

翁馨儀非常感謝栗子的配合，她承諾「媽媽也會繼續努力，不只當櫻桃的媽媽，也會當專屬栗子的媽媽」。翁馨儀也謝謝栗子在長大的路上，依然是暖男。

翁馨儀認為「情侶走不下去可以分手，但親子關係不行」，所以她在感覺到親子之間有可能距離愈拉愈遠的時候，就選擇先尋求幫助，她笑著說：對我來說，就像是關係上的保養。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中