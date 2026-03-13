張菲愛媳攜子做「親子諮商」 親曝原因全網狂點頭

張菲（左起）、媳婦翁馨儀、次子張少懷。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕張菲愛媳翁馨儀2013年嫁給張少懷，婚後育有一對兒女，經常在社群平台分享日常生活的翁馨儀，近日發文透露自己做了「親子諮商」，同時也曝光背後暖心原因。

張少懷（左）與翁馨儀感情恩愛。（翻攝自臉書）

翁馨儀在兒子「栗子」10歲生日影片發布時，配文「謝謝你健康平安地長大，因為有你，我的世界變得好暖」。翁馨儀說，「今年我們為了讓彼此更靠近，還一起去做了親子諮商，謝謝你願意陪我一起學習、一起調整」。

請繼續往下閱讀...

外界都很好奇為何翁馨儀要帶孩子做親子諮商？原來她們全家人都很敏感，平日就十分重視心理健康議題，翁馨儀認為：當敏感的人碰在一起，就需要很懂彼此，才會想方設法找到各自適合、舒服的溝通方式，維持和諧氣氛。

翁馨儀發現全家都是高敏人，所以平日就十分重視心理健康議題。（翻攝自IG）

翁馨儀非常感謝栗子的配合，她承諾「媽媽也會繼續努力，不只當櫻桃的媽媽，也會當專屬栗子的媽媽」。翁馨儀也謝謝栗子在長大的路上，依然是暖男。

翁馨儀認為「情侶走不下去可以分手，但親子關係不行」，所以她在感覺到親子之間有可能距離愈拉愈遠的時候，就選擇先尋求幫助，她笑著說：對我來說，就像是關係上的保養。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法