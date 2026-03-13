韓女星Jenny宣布結婚！交往6年甜嫁「185公分企業家」夢幻婚照曝光

Jenny與交往6年5個月的企業家男友近日舉辦婚禮。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國女星Jenny（제니，本名李素律）結婚了！29歲的她與企業家男友7日舉行婚禮，兩人交往6年5個月後正式步入婚姻，外界除了關注她的幸福時刻，也被新郎185公分長腿歐巴的外型吸引，俊男美女的夢幻婚照曝光後，立刻掀起粉絲們熱議。

Jenny老公身高185公分，還曾以模特兒身分登上首爾時裝週伸展台。（組合照，翻攝自IG）

Jenny與圈外男友交往6年5個月，直到宣布婚訊才公開戀情，新郎不僅擁有185公分的傲人身高，真實身份更是名企業家，除了經營咖啡廳事業，也曾以模特兒身分登上首爾時裝週伸展台走秀，歐巴的外型更是被外界注意。Jenny近日分享多張婚禮照片，同時也感性表示，「在百忙之中仍親自到場的朋友們，以及用心祝福我的所有人，真的由衷感謝大家。多虧大家，讓我度過了此生難忘、非常幸福的一天！我會好好幸福地生活下去。」

Jenny也笑說想分享的照片很多，「先放幾張iPhone隨手拍的婚禮側拍照！」婚禮當天昔日團體DIA成員也到場祝福，其中豫彬還擔任婚禮歌手獻唱。事實上，Jenny於2015年以韓國女團DIA成員身分出道，她在團體內擔任副主唱，2019年因膝蓋軟骨軟化症影響活動而退團，當時還親筆寫信向粉絲道別。離團後她轉往演員發展，曾演出網路劇《不要單身要戀愛》。

