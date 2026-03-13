自由電子報
娛樂 最新消息

江宏恩健康亮紅燈「醫警告再不睡會暴斃」！告別三立八點檔

江宏恩在《百味人生》中堪稱全劇最「命途多舛」的男人。（三立提供）江宏恩在《百味人生》中堪稱全劇最「命途多舛」的男人。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江宏恩在三立八點檔《百味人生》飾演反覆偷吃的渣男，近日傳出因健康亮紅燈而辭演。對此，經紀人今證實江宏恩前幾天已殺青，對於他現階段健康部分，經紀人表示：「目前還不錯，關於睡眠障礙部分，目前先讓宏恩哥遵醫囑的調養一下生活作息，後面陸續會有其他戲劇作品的安排，有適當公布的時機會再跟大家說 」。

據了解，他長期飽受嚴重睡眠障礙困擾，連醫生都警告他再不好好睡，會暴斃。只是八點檔拍攝節奏緊湊，他常在睡眠不足的情況下就出門拍戲，為了不影響背台詞，堅持不吃助眠藥，導致失眠情況加劇。

去年在影集《如果我不曾見過太陽》以壯碩體型亮相，之後一度暴瘦12公斤。他曾解釋主要是為了拍電影上武術課，加上騎腳踏車運動並控制飲食，才讓體態明顯變化，並非健康出問題。

江宏恩（右）在《百味人生》的演出讓苗真也心疼。（三立提供）江宏恩（右）在《百味人生》的演出讓苗真也心疼。（三立提供）

至於他在《百味人生》中飾演的高天量，堪稱全劇最「命途多舛」的男人，原本同時有前妻陳妍安與現任妻子苗真相伴，看似人生得意，卻因再度偷吃落得眾叛親離，就連兒子陳謙文也不是親生，人生瞬間歸零。

