台灣宮廟、巷弄搬上大銀幕！日本導演拍恐怖片：前所未有的壓迫感

《咒死你》正式海報。（壹壹喜喜提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本驚悚電影《咒死你》是導演宇賀那健一第一次結合台日的拍片團隊、演員跨國拍攝的恐怖作品，今天（13日）公布預告和海報，男主角楊宇騰說出：「這裡的人相信那個詛咒，實際上也有不少人因此喪生。」各種血腥畫面，隱藏身後的女鬼、海邊的無名女屍和敲打紙紮人的畫面，到底這背後有什麼不為人知的可怕內幕？令人期待。

《咒死你》導演宇賀那健一在電影中陳述了現代人對於手機、社群媒體的黏著度，同時在社群背後想要主掌自己的發言權，但是卻也給人省思，到底躲在鍵盤後面的是什麼？該片集結了日本甜美女星海津雪乃、台日混血人氣男星楊宇騰、台灣演員邵奕玫、大谷主水（夢多）、范瑞君多位演員演出。

《咒死你》在台灣充滿氣氛的市場內取景。（壹壹喜喜提供）

導演宇賀那健一以獨特的視覺美學著稱，這次他特別將場景橫跨台日兩地，讓台灣觀眾們看到日本的都市感加上運鏡與角色的連結把片中詭異氛圍充分展現。導演特別邀請了台灣票房電影《咒》的美術團隊，負責操刀所有在台灣恐怖氛圍的呈現。宇賀那健一表示：「社群媒體的恐懼是不分國界的。台灣特有的宮廟文化與狹窄巷弄，與日本的都市疏離感結合後，產生了一種前所未有的壓迫感。」

《咒死你》講述在東京工作的璃子，某天不經意在台灣友人的社群照片中，看見「夠了！你們全部都去死」的詭異留言，照片陰暗角落，更悄悄站著㇐名長髮披面的紅衣女子。不安的璃子透過前男友，意外得知友人其實早在半年前離奇逝世，死因不明，然而帳號卻持續更新，語氣宛如陌生人。好奇驅使下，璃子室友也嘗試到社群下留言，卻收到一段毛骨悚然的致命影片，讓璃子不得不前往臺灣，試圖找出神秘詛咒背後的真相……。電影將在4月10日上映。

