女星狠評好友「太腫太蠢」 網看傻：忘切帳號？

王玉雯罕見秀出古裝造型。

〔記者馮亦寧／綜合報導〕俗諺云「人心隔肚皮」，人前好姐妹，背後狂捅刀的行為讓人很受傷。近日網路瘋傳中國女星王玉雯新戲《刺棠》與張凌赫再度合作，沒想到卻有娛樂博主發文表示「感覺王玉雯不適合古偶（古裝偶像劇）造型」，王玉雯姐妹淘王鶴潤竟以官方認證的帳號捅刀狠評「她古裝太腫太蠢了，一點都不靈氣」。

31歲的王鶴潤拍攝過不少熱播劇。

31歲的王鶴潤出道不久就拍了超紅的《知否？知否？應是綠肥紅瘦》，她在戲裡飾演女主角趙麗穎的姊姊，盛家長姊華蘭。王鶴潤與王玉雯曾經一起合拍于正的戲，也一起上綜藝節目，4個月前還曬出合照，兩人私交不錯，沒想到卻公開批評王玉雯，網友都看傻了，忍不住問「明星對明星也這麼刻薄嗎？姐是不是忘了切小號了？」

女星王玉雯近期在《刺棠》中和張赫凌合作，卻遭好友背刺。

王鶴潤工作室發現大事不妙之後，立刻出面發出道歉聲明，把一切過錯推到工作人員身上，表示「非常抱歉，因工作人員操作失誤，給王玉雯女士帶來困擾與不便，我們致以最誠摯的歉意」，可惜滅火效果有限。

