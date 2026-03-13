自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女星狠評好友「太腫太蠢」 網看傻：忘切帳號？

王玉雯罕見秀出古裝造型。（翻攝自微博）王玉雯罕見秀出古裝造型。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕俗諺云「人心隔肚皮」，人前好姐妹，背後狂捅刀的行為讓人很受傷。近日網路瘋傳中國女星王玉雯新戲《刺棠》與張凌赫再度合作，沒想到卻有娛樂博主發文表示「感覺王玉雯不適合古偶（古裝偶像劇）造型」，王玉雯姐妹淘王鶴潤竟以官方認證的帳號捅刀狠評「她古裝太腫太蠢了，一點都不靈氣」。

31歲的王鶴潤拍攝過不少熱播劇。（本報合成圖，翻攝自微博）31歲的王鶴潤拍攝過不少熱播劇。（本報合成圖，翻攝自微博）

31歲的王鶴潤出道不久就拍了超紅的《知否？知否？應是綠肥紅瘦》，她在戲裡飾演女主角趙麗穎的姊姊，盛家長姊華蘭。王鶴潤與王玉雯曾經一起合拍于正的戲，也一起上綜藝節目，4個月前還曬出合照，兩人私交不錯，沒想到卻公開批評王玉雯，網友都看傻了，忍不住問「明星對明星也這麼刻薄嗎？姐是不是忘了切小號了？」

女星王玉雯近期在《刺棠》中和張赫凌合作，卻遭好友背刺。（翻攝自微博）女星王玉雯近期在《刺棠》中和張赫凌合作，卻遭好友背刺。（翻攝自微博）

王鶴潤工作室發現大事不妙之後，立刻出面發出道歉聲明，把一切過錯推到工作人員身上，表示「非常抱歉，因工作人員操作失誤，給王玉雯女士帶來困擾與不便，我們致以最誠摯的歉意」，可惜滅火效果有限。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中