娛樂 最新消息

《逐玉》張凌赫、田曦薇十指緊扣 頭戴婚紗照曝光

田曦薇頭上戴著婚紗與張凌赫的合照，讓網友嗨喊：「像辦了一場世紀婚禮」。（翻攝自微博）田曦薇頭上戴著婚紗與張凌赫的合照，讓網友嗨喊：「像辦了一場世紀婚禮」。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕熱播中國古裝劇《逐玉》收視開紅盤，兩位主角張凌赫、田曦薇在戲裡愛得甜蜜，出席宣傳活動時也不由自主灑糖，看得粉絲尖叫連連。兩人在宣傳活動上十指緊扣進場，活動結束後，還曬出田曦薇頭上戴著婚紗與張凌赫的合照，讓網友嗨喊：「像辦了一場世紀婚禮」。

張凌赫（右）與田曦薇在《逐玉》劇中曖昧氛圍滿點。（愛奇藝提供）張凌赫（右）與田曦薇在《逐玉》劇中曖昧氛圍滿點。（愛奇藝提供）

《逐玉》當中經典台詞「我殺豬養你」當然也出現了，在線下活動，張凌赫以第一視角拍田曦薇，田曦薇說出「我殺豬養你」，引來張凌赫笑得曖昧，緩緩走向田曦薇反問：「你殺豬養我，圖什麼？」田曦薇笑著回答：「圖你好看啊」。瞬間把氣氛拉到最滿，隨著兩人的臉蛋距離逐漸縮短，粉絲開始尖叫，兩人的甜蜜對看，就像戲中的場景那樣濃情密意。

張凌赫和田曦薇瘋狂灑糖，讓粉絲激動。（翻攝自微博）張凌赫和田曦薇瘋狂灑糖，讓粉絲激動。（翻攝自微博）

現場也出現許多有趣橋段，田曦薇收到粉絲送她象徵角色的「殺豬刀」禮物，現場就拿起刀把自己當小豬砍，砍到開心處還不斷轉圈圈，萌萌的樣子讓粉絲大呼可愛。張凌赫也當場示範「如何哄妻」，他溫柔彎下腰問「怎麼啦？」田曦薇故意不理睬他，張凌赫除了不斷問「怎麼啦」，同時把臉湊近田曦薇，曖昧氣氛飆升，讓人真的好想談戀愛。

