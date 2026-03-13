椅子樂團「人去樓空」揭最大遺憾 金馬女配也來了

〔記者張釔泠／台北報導〕椅子樂團在白色情人節前夕，接連發表《人去樓空》、《生份的你》 MV，透過「同一段故事、兩個視角」的上下集敘事方式，以影像呈現描寫失去一段關係後仍難以放下的心情，以及面對深愛的人如今成為陌生人的遺憾與糾結。MV邀請曾拿下金馬獎「最佳女配角」的王渝萱，以及主演影集《聽海湧》的吳翰林飾演曾經相愛的前情侶；入選台北電影節「非常新人」的曾皓澤則飾演女主角的現任男友，三人交織出一段關於無疾而終的愛情故事。

椅子樂團接連發表《人去樓空》、《生份的你》 MV。（明天的歌提供）

創作這兩首歌的主唱兼吉他手仲穎表示：「《人去樓空》的旋律與歌詞帶著內斂的情感，同時也保留空間，讓內心微弱卻真實的吶喊得以浮現。」台語作品《生份的你》則透過低八度與高八度的旋律對比鋪陳，使歌曲從開頭的敘事氛圍逐步堆疊，在中後段轉向更直接的情感張力。

MV邀請吳翰林出演。（明天的歌提供）

兩支MV由曾入圍金狼獎導演李儒杰執導，故事從一對前情侶的共同好友登記結婚日展開，兩人看似平靜的重逢卻在細節中藏著未曾消散的情感。已上線的第一支MV《人去樓空》從男主角的視角出發，即將於3／13晚間20：00上線的第二支MV《生份的你》則以女主角的視角重新回到同樣場景。導演在兩支MV中埋下許多互相呼應的線索，例如女主角的髮型、T-shirt、捷運車廂與河濱長椅等場景，同一個畫面在不同視角中揭露出新的細節。

MV邀請王渝萱出演。（明天的歌提供）

製作《愛的對白》專輯時，製作人Eazie給了團員一個挑戰，希望他們能在歌曲裡直接傳達「我愛你」。被問到對「愛」的觀點，雙主唱兼吉他手之一的仲穎形容：「愛像一面鏡子，讓我看見自己。它有時讓我變得挑剔，卻也在某些時刻讓我更有自信。愛情是在保有各自世界的同時，還能坦誠相待，毫不尷尬地展現最柔軟的一面。」

同樣身為主唱兼吉他手詠靖則分享：「愛是一幅巨大的投影幕，我們選擇了一套劇本，兩個人決定這段故事要怎麼寫下去。但我認為愛情不是讓世界塌陷到只剩下兩個人，而是相遇後讓世界變得無限大。」貝斯手伯元則以生活化的方式形容：「即使忙碌，也重視把時間分享給對方。做那些能讓彼此感受到世界被點亮的小事，並用盡全力享受在一起的時光。」

椅子樂團即將登上「大港開唱」音樂祭。（明天的歌提供）

即將邁入成軍十週年的椅子樂團人氣持續看漲，甫於農曆新年前完成台北、台中、高雄三地專場巡迴，總計4000張門票秒殺完售。即將在三月下旬登上「大港開唱」並踏上最大舞台「南霸天」，樂團現場能量與創作實力獲得高度肯定。更多椅子樂團資訊請關注官方社群。

