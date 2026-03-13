（影）許維恩勇敢曬引流管照 親曝目前恢復狀況

44歲藝人許維恩確診乳癌，為家人子女，她勇敢切除左胸，並於右乳裝假體。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕44歲藝人許維恩確診乳癌，為家人子女，她勇敢切除左胸，並於右乳裝假體。她在社群平台分享住院手術過程，她說自己動刀前一天，心情非常平靜，看著身上的引流管內心也為起波瀾。許維恩更大方爽朗秀出身上的引流管自拍，表示感恩。

許維恩說：「有時候～人生真的會在某一刻～讓你突然變得很安靜」，她表示住院的那段時間，躺在病床上，才發現當身體需要休息的時候，才能真正看見自己被這麼多愛包圍著。家人的一句「我在」讓她產生無窮力量，更有信心對抗病魔。

老公王家梁貼心陪床，還包辦手術後只能躺著時的洗髮任務。（翻攝自IG）

許維恩感謝家人，除了老公王家梁貼心陪床，還包辦手術後只能躺著時的洗髮任務；婆婆也精心為她烹飪愛心料理，之後請公公送到醫院，有了家人的支持與打氣，讓她很有信心對抗乳癌。現在她也感覺自己的恢復狀態一天比一天好。

許維恩透露，其實那段時間她有點害怕也有點脆弱，好在家人的陪伴，還有朋友的鼓勵，無論是一通電話、一句關心、一個擁抱，哪怕是一句「你好好休息」，都讓她覺得自己並不孤單。

許維恩感嘆，這次生病，她才更明白，生命其實很脆弱，但愛真的很偉大。（翻攝自IG）

有了這次經歷，她發現有時候人覺得自己很堅強，其實是背後有很多愛在撐著。許維恩感嘆，這次生病，她才更明白，生命其實很脆弱，但愛真的很偉大。她表示自己現在很好，正慢慢恢復中，心裡只有滿滿的感恩，也發現自己一直被愛著，感覺很幸福。

