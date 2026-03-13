自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）許維恩勇敢曬引流管照 親曝目前恢復狀況

44歲藝人許維恩確診乳癌，為家人子女，她勇敢切除左胸，並於右乳裝假體。（翻攝自IG）44歲藝人許維恩確診乳癌，為家人子女，她勇敢切除左胸，並於右乳裝假體。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕44歲藝人許維恩確診乳癌，為家人子女，她勇敢切除左胸，並於右乳裝假體。她在社群平台分享住院手術過程，她說自己動刀前一天，心情非常平靜，看著身上的引流管內心也為起波瀾。許維恩更大方爽朗秀出身上的引流管自拍，表示感恩。

許維恩說：「有時候～人生真的會在某一刻～讓你突然變得很安靜」，她表示住院的那段時間，躺在病床上，才發現當身體需要休息的時候，才能真正看見自己被這麼多愛包圍著。家人的一句「我在」讓她產生無窮力量，更有信心對抗病魔。

老公王家梁貼心陪床，還包辦手術後只能躺著時的洗髮任務。（翻攝自IG）老公王家梁貼心陪床，還包辦手術後只能躺著時的洗髮任務。（翻攝自IG）

許維恩感謝家人，除了老公王家梁貼心陪床，還包辦手術後只能躺著時的洗髮任務；婆婆也精心為她烹飪愛心料理，之後請公公送到醫院，有了家人的支持與打氣，讓她很有信心對抗乳癌。現在她也感覺自己的恢復狀態一天比一天好。

許維恩透露，其實那段時間她有點害怕也有點脆弱，好在家人的陪伴，還有朋友的鼓勵，無論是一通電話、一句關心、一個擁抱，哪怕是一句「你好好休息」，都讓她覺得自己並不孤單。

許維恩感嘆，這次生病，她才更明白，生命其實很脆弱，但愛真的很偉大。（翻攝自IG）許維恩感嘆，這次生病，她才更明白，生命其實很脆弱，但愛真的很偉大。（翻攝自IG）

有了這次經歷，她發現有時候人覺得自己很堅強，其實是背後有很多愛在撐著。許維恩感嘆，這次生病，她才更明白，生命其實很脆弱，但愛真的很偉大。她表示自己現在很好，正慢慢恢復中，心裡只有滿滿的感恩，也發現自己一直被愛著，感覺很幸福。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中