娛樂 最新消息

葉秉桓國道車禍後曬近照！「褲檔一大包」全網看傻：自備麥克風

葉秉桓術後一個月曬自拍，網友們卻緊盯「褲襠一大包」。（翻攝自Threads）葉秉桓術後一個月曬自拍，網友們卻緊盯「褲襠一大包」。（翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「轉音小王子」葉秉桓上月行駛國道遇上大雨，車輛打滑旋轉3圈撞護欄險釀事故，如今他釋出私下的生活近照，並透露完成扁桃腺手術已滿1個月，終於能回歸錄音室唱歌的好消息，沒想到卻因照片中的他「褲檔一大包」，意外掀起網友歪樓討論。

葉秉桓上月26日晚間，開車行經國道路段時遇到大雨導致失控打滑，車輛旋轉3圈後撞上護欄，車頭幾乎全毀，所幸人平安無事。事隔半個月，葉秉桓昨（13日）在社群分享自己的近況照，透露扁桃腺手術完成已滿一個月，「終於可以正常唱歌，也終於可以進錄音室啦！」

畫面中，葉秉桓身穿棕色條紋上衣、牛仔褲半躺在紅色沙發上，背景可見吸音牆與吉他袋，像是在音樂工作室休息。始料未及的是，網友們卻將目光移至他的下身，紛紛看傻笑虧「褲檔一大包」、「不愧是專業唱歌，麥克風都隨身攜帶！」、「原來大家在看那裡！」甚至有人驚呼「這長度很驚人！」對此，葉秉桓也害羞表示「謝謝」，同時預告今年將會推出新專輯。

葉秉桓2012年參加第2屆《華人星光大道》踢館賽，以招牌轉音技巧驚艷全場，獲得林夕、張宇、梁詠琪、亂彈阿翔等音樂人高度評價，自此打開知名度。隔年，葉秉桓闖《中國好聲音》第2季舞台，重新詮釋盧廣仲的經典之作《我愛你》，頓時讓「阿妹」張惠妹、那英與庾澄慶3位導師接連轉身，更被張惠妹封為「轉音小王子」，成為不少觀眾記憶中的亮點選手。

