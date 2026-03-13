各務孝太不冷了！余杰恩親揭初見面就陷愛 對眼秒懂彼此

余杰恩（左）、各務孝太在《向流星許願的我們》火花四射。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕余杰恩、各務孝太在BL奇幻影集《向流星許願的我們》組「海哲CP」，在預告中以「直球告白」的浪漫橋段引發網友討論。

首次挑戰BL題材的各務孝太坦言，這次演出是他表演生涯的重要突破，不僅詮釋了一段濃烈深刻的愛情，角色「小海（Hama醬）」那份堅定、無懼受傷的純粹情感也深深打動了他。他透露，與余杰恩第一次讀本時就產生奇妙的熟悉感，拍攝時只要一個眼神或細微動作就能理解彼此。

余杰恩笑說，原本以為各務孝太是冷冰冰的人，實際相處後才發現兩人十分合拍。劇中有一場需要一口氣唸出各地美食的戲，讓各務孝太壓力爆表，不論走路、吃飯甚至上廁所，都在瘋狂背誦這段「菜單台詞」。余杰恩也打趣表示：「那段台詞實在太魔性，過了快一年，我到現在還忘不掉。」



《向流星許願的我們》故事描述在「星浦嶼」上，流傳著一則古老傳說，只要把石頭拋入海中，願望就可能成真。因挫敗與自我懷疑陷入崩潰邊緣的何向永（鍾岳軒飾），許下「希望自己消失」的願望，隔天醒來竟以全新身分「鍾小右」重新存在，除了摯友宛哲（余杰恩飾），沒有人認得他。小右一邊適應重建生活，一邊試著重新靠近父親；此時，昔日好友，也是他暗戀的對象皓維（初孟軒飾）回到島上，並被「變了」的小右深深吸引。流星雨之夜，宛哲許下想要一段炙熱愛戀的願望，卻意外引來船班成員小海（各務孝太飾）的猛烈追求。當情感逐漸加深，他們也開始看見願望背後的代價，當記憶逐步消退、身分變得不穩定，真相與愛在拉扯中逐漸失衡。最終，他們必須做出選擇，是緊握一場脆弱的奇蹟，還是勇敢回到真正的自己。

《向流星許願的我們》卡司集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太、李李仁、曹蘭、邱凱偉、吳岳擎、方語昕等實力派演員，及新生代演員陳彥旭、郭大睿共同演出。將於3月26日每週四起，在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外YOUKU國際版、GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。

