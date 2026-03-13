自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

各務孝太不冷了！余杰恩親揭初見面就陷愛 對眼秒懂彼此

余杰恩（左）、各務孝太在《向流星許願的我們》火花四射。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）余杰恩（左）、各務孝太在《向流星許願的我們》火花四射。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕余杰恩、各務孝太在BL奇幻影集《向流星許願的我們》組「海哲CP」，在預告中以「直球告白」的浪漫橋段引發網友討論。

首次挑戰BL題材的各務孝太坦言，這次演出是他表演生涯的重要突破，不僅詮釋了一段濃烈深刻的愛情，角色「小海（Hama醬）」那份堅定、無懼受傷的純粹情感也深深打動了他。他透露，與余杰恩第一次讀本時就產生奇妙的熟悉感，拍攝時只要一個眼神或細微動作就能理解彼此。

余杰恩在《向流星許願的我們》飾演小島居民「李宛哲」。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）余杰恩在《向流星許願的我們》飾演小島居民「李宛哲」。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

余杰恩笑說，原本以為各務孝太是冷冰冰的人，實際相處後才發現兩人十分合拍。劇中有一場需要一口氣唸出各地美食的戲，讓各務孝太壓力爆表，不論走路、吃飯甚至上廁所，都在瘋狂背誦這段「菜單台詞」。余杰恩也打趣表示：「那段台詞實在太魔性，過了快一年，我到現在還忘不掉。」

余杰恩（左）、各務孝太在《向流星許願的我們》組「海哲CP」。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）余杰恩（左）、各務孝太在《向流星許願的我們》組「海哲CP」。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

《向流星許願的我們》故事描述在「星浦嶼」上，流傳著一則古老傳說，只要把石頭拋入海中，願望就可能成真。因挫敗與自我懷疑陷入崩潰邊緣的何向永（鍾岳軒飾），許下「希望自己消失」的願望，隔天醒來竟以全新身分「鍾小右」重新存在，除了摯友宛哲（余杰恩飾），沒有人認得他。小右一邊適應重建生活，一邊試著重新靠近父親；此時，昔日好友，也是他暗戀的對象皓維（初孟軒飾）回到島上，並被「變了」的小右深深吸引。流星雨之夜，宛哲許下想要一段炙熱愛戀的願望，卻意外引來船班成員小海（各務孝太飾）的猛烈追求。當情感逐漸加深，他們也開始看見願望背後的代價，當記憶逐步消退、身分變得不穩定，真相與愛在拉扯中逐漸失衡。最終，他們必須做出選擇，是緊握一場脆弱的奇蹟，還是勇敢回到真正的自己。

各務孝太在《向流星許願的我們》飾演船員「濱口蒼海」。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）各務孝太在《向流星許願的我們》飾演船員「濱口蒼海」。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

《向流星許願的我們》卡司集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太、李李仁、曹蘭、邱凱偉、吳岳擎、方語昕等實力派演員，及新生代演員陳彥旭、郭大睿共同演出。將於3月26日每週四起，在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外YOUKU國際版、GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中