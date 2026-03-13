林志穎2億超跑照瘋傳 醫曝他「臉骨重建」驚人內幕

林志穎入手全球限量、要價高達2億新台幣的法拉利新一代馬王Ferrari F80。（翻攝自法拉利官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕51歲的「不老男神」林志穎近日風光入手全球限量、要價高達2億新台幣的法拉利新一代馬王Ferrari F80，其帥度依舊的臉龐更登上法拉利官網，引發熱烈討論。這組照片甚至驚動整形外科名醫朱立箴，直言當初幫林志穎動顏面手術的長庚醫療團隊真的很強。

林志穎2022年7月駕駛特斯拉載著兒子，卻在桃園發生自撞意外，車頭迅速起火燃燒，幸好有熱心民眾不顧危險及時將他拉出車外。當時的他傷勢極其嚴重，不僅有顱內出血、氣血胸，右手肩膀更因粉碎性骨折，事後須植入鈦合金鋼板與11支骨釘。

林志穎昔車禍傷勢嚴重，如今臉部幾乎沒有修復痕跡。（本報資料照）

最讓外界擔心的是其顏面受創，朱立箴透露，他在長庚的同學曾看過當時的電腦斷層（CT）影像，林志穎的臉部多處骨折，受損程度相當驚人。當時甚至有傳言指，他術後只能靠鼻胃管進食，讓無數粉絲揪心，認為「不老男神」可能就此回不去了。

朱立箴觀察發現，如今車禍已過3年，林志穎出現在鏡頭前時，五官輪廓依然立體精緻，神態與傷前幾乎沒有差別，完全看不出臉骨曾被打碎重組。網友紛紛感嘆，不僅是醫師技術卓越，能將「破碎的男神」還原至此，儼然醫學奇蹟。

