親到停不下來！鍾岳軒、初孟軒「雨傘吻」畫面太美 導演曝沒喊卡真相

〔記者李紹綾／台北報導〕鍾岳軒、初孟軒主演的BL奇幻影集《向流星許願的我們》今（13日）釋出預告，揭露「身分錯置」與「記憶消退」等關鍵伏筆，初孟軒透露，即使想在現場加入即興表演，也得反覆確認是否符合當下的角色狀態，直呼：「真的好燒腦！」

鍾岳軒（左）、初孟軒在《向流星許願的我們》組成「皓永CP」。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

鍾岳軒、初孟軒劇中組「皓永CP」，鍾岳軒坦言，劇本結構被切割成多個宇宙，角色最大的挑戰在於經常面臨「一覺醒來世界就變了」的情境，因此在表演時，他必須隨時精準掌握情緒的轉換，瞬間切換至「不知所措」或「歇斯底里」等截然不同的狀態，為了更完整詮釋角色，他親自寫下長達六、七頁的角色自傳，來梳理並支撐強烈的情感張力。初孟軒分享，由於角色在不同宇宙中所認知的世界完全不同，「我在很短的時間內進組拍攝，同時得面對非線性敘事帶來的表演難度，所以表演上必須非常清晰且明確，這對我來說是非常艱鉅的挑戰」。

儘管拍攝過程壓力不小，兩人的默契也越拍越好。鍾岳軒回憶，在南部拍攝期間，因為有多場重情緒的戲，初孟軒成了他最安心的保護傘，大讚對方像一顆「穩重的石頭」給人安全感，「好幾次在回程的路上，我不知不覺就趴在他腿上睡著，不知道為什麼，只要靠在他身上，就會很好入睡」。初孟軒也坦言，與鍾岳軒相處時有種前所未有的放鬆感，「我們彼此都能接住對方，也很願意把自己放心地交給對方」。在正式預告中，出現一幕令人心動的「雨傘吻」，兩人情不自禁擁吻長達近一分鐘。導演姜瑞智還原這場戲，原來當時現場的對講機突然沒電，一時無法喊卡，才讓這段吻戲自然延長下去。

李李仁（右）、鍾岳軒在《向流星許願的我們》演父子，有濃厚的親情對手戲。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

《向流星許願的我們》描述「星浦嶼」流傳著丟石許願的傳說。陷入低潮的何向永（鍾岳軒 飾）許願消失後，隔天竟以新身分「鍾小右」重生，只有摯友宛哲（余杰恩 飾）認得他。他重新適應生活、試著靠近父親，昔日暗戀對象皓維（初孟軒 飾）返島後，也被改變後的他吸引。隨著愛情升溫、記憶消退，他們必須在奇蹟與真實之間做出選擇。

《向流星許願的我們》卡司集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太、李李仁、曹蘭、邱凱偉、吳岳擎、方語昕等實力派演員，及新生代演員陳彥旭、郭大睿共同演出。將於3月26日每週四起，在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外YOUKU國際版、GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。

